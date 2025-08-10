自由電子報
藝文 > 即時

八仙多１仙？李育昇大阪「We TAIWAN」展為已故音樂人黃凱宇留座 背後故事暖到心裡

2025/08/10 10:24

李育昇為音樂人黃凱宇（Fish）在大阪We TAIWAN「島嶼聲譜」展區留下一個位子，與曹國舅、漢鍾離共乘一座。（記者董柏廷攝）李育昇為音樂人黃凱宇（Fish）在大阪We TAIWAN「島嶼聲譜」展區留下一個位子，與曹國舅、漢鍾離共乘一座。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕在日本大阪舉行的「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪・關西世博」中，塑神師李育昇的展覽「島嶼聲譜」8月2日至8月20日在大阪 VS. 展出，他以民間信仰、時事觀察與性別議題交織，打造一場宛如藝陣出陣的文化儀式。

抬頭望去，展區上方懸吊著6頂小型頭冠，分成3組代表「八仙」，另3組則是台灣特有種動物，包括陸地的台灣雲豹、溪河的櫻花鉤吻鮭，以及天空的黃山雀，環繞在鯤島神舟周圍，象徵守護台灣天地。細數之下，八仙竟然多了一位，戴著眼鏡與全罩式耳機，不同於傳統仙人的樣貌，在眾仙之中格外醒目。

李育昇表示，這是他為已故音樂人黃凱宇（Fish）留下的位置。「樂團『三牲獻藝』演出時，柯智豪、鄭各均（Sonid Deadhorse）、黃凱宇會依不同演出，戴上不同的冠。Fish 去年離開了，我想讓他繼續在我們的隊伍裡，於是做了一個他的分身，放在他曾戴過的冠上，與漢鍾離、曹國舅一同成為『第九仙』，一起來參與大阪We TAIWAN盛會。」

這段動人的安排，不僅讓熟悉台灣音樂圈的觀眾瞬間有感，也讓現場發現的日本觀眾探問「第9仙」的故事來源。

展覽將持續至8月20日，期間「第九仙」與守護台灣的八仙、雲豹、櫻花鉤吻鮭、黃山雀一同矗立空間，成為此次「We TAIWAN」極具人情味的文化彩蛋之一。

戴著眼鏡與全罩式耳機是李育昇在大阪展出前，為音樂人黃凱宇塑造的像。（記者董柏廷攝）戴著眼鏡與全罩式耳機是李育昇在大阪展出前，為音樂人黃凱宇塑造的像。（記者董柏廷攝）

