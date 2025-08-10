僑委會北美文化訪問團行前公演 《台灣．未來藝境》8/22基隆登場

「114年雙十國慶文化訪問團（北美洲團）」行前公演《台灣．未來藝境》，8月22日晚間7時於基隆表演藝術中心演藝廳登場。圖為演出畫面。（基隆市文化觀光局提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕「114年雙十國慶文化訪問團（北美洲團）」唯一1場行前公演《台灣．未來藝境》，將於8月22日（週五）晚間7時於基隆表演藝術中心演藝廳登場。，全場免費入場，邀請民眾搶先看。

國慶文化訪問團每年支援僑界辦理雙十國慶活動，透過文化巡演凝聚僑胞向心力，並促進台灣文化於國際社會的能見度。今年籌組「北美洲團」，將自8月27日至9月28日間，赴美國與加拿大13座城市展開巡迴演出，讓世界看見台灣的文化魅力。

請繼續往下閱讀...

基隆市長謝國樑表示，基隆素來重視文化交流與國際連結，此次能與中華民國僑務委員會合作，嘉惠國內民眾優先欣賞到台灣頂尖特技團隊的國際級演出，既是城市榮耀，更展現基隆朝向「國際藝術港都」的堅定腳步。本次演出「台灣．未來藝境」，將傳統雜技精華及結合現代創新舞蹈、音樂、搭配各種具台灣特色的風情畫，展現台灣的不同面貌，讓僑胞及外國友人們都能從中，感受到來自台灣的魅力。

基隆市文化觀光局局長江亭玫表示，8月22日19時，邀請民眾共赴基隆表演藝術中心，感受台灣特技團的震撼與美感，為國際巡演暖身打氣。現場免費開放入場，歡迎市民與各地觀眾齊聚山海之城，一同預見台灣藝境的未來。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法