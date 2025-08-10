自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 看表演

僑委會北美文化訪問團行前公演 《台灣．未來藝境》8/22基隆登場

2025/08/10 17:40

「114年雙十國慶文化訪問團（北美洲團）」行前公演《台灣．未來藝境》，8月22日晚間7時於基隆表演藝術中心演藝廳登場。圖為演出畫面。（基隆市文化觀光局提供）「114年雙十國慶文化訪問團（北美洲團）」行前公演《台灣．未來藝境》，8月22日晚間7時於基隆表演藝術中心演藝廳登場。圖為演出畫面。（基隆市文化觀光局提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕「114年雙十國慶文化訪問團（北美洲團）」唯一1場行前公演《台灣．未來藝境》，將於8月22日（週五）晚間7時於基隆表演藝術中心演藝廳登場。，全場免費入場，邀請民眾搶先看。

國慶文化訪問團每年支援僑界辦理雙十國慶活動，透過文化巡演凝聚僑胞向心力，並促進台灣文化於國際社會的能見度。今年籌組「北美洲團」，將自8月27日至9月28日間，赴美國與加拿大13座城市展開巡迴演出，讓世界看見台灣的文化魅力。

基隆市長謝國樑表示，基隆素來重視文化交流與國際連結，此次能與中華民國僑務委員會合作，嘉惠國內民眾優先欣賞到台灣頂尖特技團隊的國際級演出，既是城市榮耀，更展現基隆朝向「國際藝術港都」的堅定腳步。本次演出「台灣．未來藝境」，將傳統雜技精華及結合現代創新舞蹈、音樂、搭配各種具台灣特色的風情畫，展現台灣的不同面貌，讓僑胞及外國友人們都能從中，感受到來自台灣的魅力。

基隆市文化觀光局局長江亭玫表示，8月22日19時，邀請民眾共赴基隆表演藝術中心，感受台灣特技團的震撼與美感，為國際巡演暖身打氣。現場免費開放入場，歡迎市民與各地觀眾齊聚山海之城，一同預見台灣藝境的未來。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應