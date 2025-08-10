自由電子報
「不教導也是一種教導」 專訪陽明教養院美術社老師江海泙

2025/08/10 17:46

江海泙用社群媒體記錄在陽明教養院上課的日常（翻攝自江海泙Instagram帳號「江湖文青@chianghaiping」）江海泙用社群媒體記錄在陽明教養院上課的日常（翻攝自江海泙Instagram帳號「江湖文青@chianghaiping」）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕專收身心障礙者的台北市立陽明教養院美術社成立滿10年，院生已舉辦數次公開畫展，在去年也與孔廟合作，舉辦「轉角遇見孔子」展覽，成為身心障礙者藝術邁入公共領域的一大成就。畫布背後最大的推手，是美術社老師江海泙。

「愛馬仕剛好有一筆經費希望可以支持陽明，幫助身心障礙者，透過創作抒發心情，當時的院長就成立藝術社團。」江海泙提起美術社成立淵源，「我接到電話，問我要不要去當美術社老師。剛好那時工作時間比較彈性，也想要給自己一點挑戰。」

江海泙考量院生的障礙程度，選擇先嘗試用大型畫布讓他們塗鴉，「透過這個過程，讓他們喜歡上『畫畫』這件事，至少不要排斥顏料與繪畫。」（江海泙提供）江海泙考量院生的障礙程度，選擇先嘗試用大型畫布讓他們塗鴉，「透過這個過程，讓他們喜歡上『畫畫』這件事，至少不要排斥顏料與繪畫。」（江海泙提供）

2014年末，江海泙第一次到陽明教養院上課。陽明山上的東北季風刮得他頭髮凌亂，呼嘯而過的風聲與教養院內傳出的笑聲、吼叫、哭聲與蹦蹦跳跳交織，像咆哮山莊的景象，成了江海泙對陽明教養院的第一印象，「哇，這是什麼地方啊？教養院好像是一個小鎮、小社區一樣，會覺得到另一個世界。」

陽明教養院院生用壓克力顏料在油畫布上揮灑（江海泙提供）陽明教養院院生用壓克力顏料在油畫布上揮灑（江海泙提供）

江海泙自30餘歲投身社區參與與公共藝術，透過街區改造方式重塑當地居民對社區的認識，其中接觸的學生也不乏身心障礙者。實際上，他自己在上半場的人生，因先天性水晶體移位看不清楚，也度過了很長的障礙時期，開刀後才恢復正常視力，也很能夠同理陽明教養院的學生。不過，由於陽明教養院的院生，多數是中重度障礙者，對江海泙來說，是一個新的挑戰和機會，「一走進去其實有點不安，『他們會不會跟我之前碰過的障礙者不同？』」

第一堂課，江海泙考量院生的障礙程度，選擇先嘗試用大型畫布讓他們塗鴉，「透過這個過程，讓他們喜歡上『畫畫』這件事，至少不要排斥顏料與繪畫。」江海泙提到，一般機構礙於經費，相對於油畫布，更傾向使用圖畫紙或是彩色筆。不過，江海泙解釋，油畫布是有彈性的，使用的壓克力顏料也是鮮艷、快乾又可堆疊，在畫圖的時候，那個厚塗跟堆疊的感覺，對他們的感官來說十分重要。「這些實驗意外地好，開啟他們的集體創作之路。」

江海泙的「實驗」意外開創陽明教養院學生的集體創作之路（江海泙提供）江海泙的「實驗」意外開創陽明教養院學生的集體創作之路（江海泙提供）

繪畫時的伸展可以輔助腦性麻痺患者伸展肢體，尤其在陽明教養院的院生年齡又稍長，江海泙可以很顯著看到進步的軌跡。江海泙分享，每週一次到陽明教養院教學，他才密集接觸到一些腦性麻痺的創作者。「他們的身體總是會很緊繃、肌肉很僵硬，畫圖的時候就像跳雲門舞集一樣，用整個身體在晃。」不過江海泙觀察，漸漸地，就可以只移動上半身，穩定住腰部，進步到手臂、手肘、手腕在動，最後僅需要動手指就能創作。

江海泙也曾經想過要放棄或是休息。不過在疫情期間，美術社停課將近一年，江海泙事隔多月因策劃展覽再度看到院生，「他們老態龍鍾的樣子好明顯，都變成阿伯阿婆了！」那個畫面對江海泙而言十分衝擊，他也意識到，上課、畫圖已經成為院生的生活重心，這也是支撐他繼續教書的原因。

江海泙觀察，初期在旁的協助者或是志工，因為覺得身心障礙者不會畫，習慣握著他們的手，而且華人文化會認為，畫得不像就不是好。當時，常聽到院生喊：「江江老師（院生對江海泙的稱呼），我這樣畫可以嗎？」然而，這樣帶給學員的成就感不夠強烈，不能夠引發他們思考、害怕犯錯。江海泙總是反問：「你覺得呢？」久了之後，江海泙發現，學生在畫圖時會更有自己的想法，當江海泙請學生調整畫作，學生會更有勇氣地表達自我，「我不要，老師，我不要這樣。」江海泙笑說：「他們現在也不聽我的話了。」

其實這也貫穿江海泙的教學原則——不教導也是一種教導。這是江海泙在陽明教養院逐漸獲得的體悟。江海泙形容院生是「原生創作者」，「他們畫作的原創力很強，即使你認為他的畫不夠寫實，沒有像很多畫家一樣有什麼學派，但就是因為他們沒有什麼顧慮，他們畫的東西是非常原始、純粹的，我怎麼學都學不來。」

江海泙也分享，某次上課時，他請學生挑選想要作為參考的圖片。陪伴志工直接幫院生選擇了簡易的藍天白雲照片，江海泙看到後愣了一下，問說：「這是他自己選的嗎？」江海泙再請院生自己選擇想要參考的圖，他拿了一張較複雜的照片。「我覺得他原本挑的照片太複雜。」志工說。江海泙向志工解釋，「但這是他喜歡的。」

最後，江海泙提到，「等待是值得的。」早期在陪伴院生創作的過程中，她也曾經因為外界的期待動搖，她也發現，有些創作者雖然內心想畫出某個形象，但身體和生活經驗仍需要時間歷練，畫出來的東西常常和想像的不同。這樣的落差，再加上外人的修正與教導，反而會讓院生失去自信，甚至開始退縮。「我後來會請他把我示範的部分蓋掉，畫你自己要畫的。」她說，因為一旦大人畫過的痕跡出現，就再也回不去原創的風格。她學會等待——等待他們自然發展出自己的創作節奏，等待院生在畫布上自信下筆。

