藝文 > 藝起享享 > 藝風采

原住民族重要民俗第6項 娛靈祭授證 讓世界看見貓公

2025/08/10 11:47

文化部政務次長李靜慧（左）頒授重要民俗「Ilisin_no_Fakong_」登錄認定證書，由貓公部落頭目高金萬（右）代表授證。（文化部提供）文化部政務次長李靜慧（左）頒授重要民俗「Ilisin_no_Fakong_」登錄認定證書，由貓公部落頭目高金萬（右）代表授證。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕位於花蓮豐濱的「Fakong貓公部落」，擁有豐富的手感技藝與獨特文化，每年8月5日至10日舉辦「Ilisin no Fakong」娛靈祭。文化部於2024年9月11日公告登錄「Ilisin no Fakong」為重要民俗，認定「Fakong貓公部落」為保存者，並於昨（9）日貓公部落娛靈祭，由文化部政務次長李靜慧代表文化部長李遠頒授重要民俗登錄認定證書，由貓公部落頭目高金萬接受證書。

文化部表示，「Ilisin no Fakong」的「Fakong」是「文殊蘭」之意，代表阿美族祖先遷徙至此所發現遍地的植物，也象徵其堅忍不拔的生命力。「Ilisin」為阿美族人感謝祖靈、歡慶豐收的重要祭儀，從部落建立以來，依循傳統辦理至今，其儀式包括迎靈儀式、娛靈歌舞、送靈祭儀等，由部落各年齡階層共同參與，展現Fakong部落對文化保存的高度自覺與行動力。

「Ilisin_no_Fakong」送靈儀式。（貓公部落提供）「Ilisin_no_Fakong」送靈儀式。（貓公部落提供）

貓公部落頭目高金萬說，今年Ilisin之前，部落年輕勇士到聖山奇萊山，進行報訊息等一連串儀式，祈求Ilisin儀式順利。高金萬承諾，將與部落文化一起繼續成長，期盼文化永遠傳承持續下去。李靜慧則表示，「Ilisin no Fakong」為全國24項重要民俗當中，第6項原住民族重要民俗。貓公部落對文化傳承的努力，使不同年紀年輕的族人也會回來參加祭典，從迎靈、娛靈到送靈，透過大家在祭典中所扮演的不同角色傳承這份文化。文化部會繼續陪同貓公部落，讓全台灣民眾、全世界認識阿美族的傳統文化。

文化部指出，截至今年7月，全台重要民俗總計登錄24項，原住民族重要民俗佔其中6項，繼「鄒族mayasvi」、「花蓮縣豐濱鄉Makotaay（港口）部落阿美族ilisin豐年祭」、「賽夏族paSta'ay」、「東山吉貝耍西拉雅族夜祭」、「邵族Tungkariri Lus'an（祖靈祭）」，「Ilisin no Fakong」為第6項新增登錄的原住民族重要民俗。

