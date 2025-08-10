二戰終戰80週年 高雄舉辦系列活動反思戰爭對台影響

高市圖《歷史裂縫中的台灣與世界─終戰80紀念》主題書展區。（高史博提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕二戰終戰至今屆滿80週年，高市文化局以「終戰八十」為題，從歷史、文學、電影及藝術視角出發，結合高雄市立歷史博物館、圖書館、電影館和高雄市立美術館四館專業，透過沙龍、論壇、書展、電影、走讀等活動，多面向思考戰爭對於當代台灣的深遠影響。

高市文化局表示，1945年8月15日日本宣布無條件投降，為第二次世界大戰劃下句點，台灣在二戰時是極為特殊的交匯點，無論是戰時所扮演的角色，或戰後記憶的形成與轉變，皆影響台灣人理解自身與世界的關係。

「歷史裂縫中的台灣與世界－終戰八十紀念焦點論壇暨文學沙龍」8月16、17日將於高市圖總館華立廳登場，16日焦點論壇邀請中研院台灣史研究所所長鍾淑敏博士進行「巨變中等待轉機的台灣人」主題演講，下午3場議題沙龍邀請吳介民、孫介珩、蔡雨氛、王鈺婷等專家學者與導演編劇，從地緣政治、影像中的歷史、戰爭中的女性生命經驗等角度，發掘藏匿於歷史縫隙中的跡象；17日「文學沙龍」則安排黃玉珊導演及朱宥勳、黃崇凱、盛浩偉、劉致昕等作家，自文學角度出發探索戰爭中的文藝書寫。

高史博與「東德聯邦獨裁政權轉型正義基金會」（Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur）、國家人權委員會合作，9月5日將以兒童與人權為核，於再見捌捌陸─臺灣眷村文化園區推出《被偷走的孩子》海報特展，並持續推出「史博講堂」，除邀請台大名譽教授吳聰敏談台灣戰後的經濟統制，9月13日由故宮副研究員蔡承豪引領，了解二戰時期的糧食管制與飲食變貌，9月20日則由台史博副研究員黃裕元帶來台灣歌謠戰殤記憶分享。

電影館自8月15日起於3樓放映廳播映《稻草人（台語版）》、《聽海湧》、《由島至島》、《野番茄》等電影，限定場次辦理映後座談會，高美館與內惟藝術中心則推出地景走讀、繪本講座等活動，並於9月20日邀請北藝大副教授吳岱融、「義家藝館」教師張書婷分享藝術作為戰爭離散記憶的載體。

系列活動延伸書目，即日起至9月28日期間可至高市圖3F《歷史裂縫中的台灣與世界──終戰80紀念》主題書展區借閱。全活動詳細資訊及報名請洽各館官網，或至高史博、高市圖、高市電影館、高美館Facebook粉絲專頁查閱。

