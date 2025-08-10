自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

二戰終戰80週年 高雄舉辦系列活動反思戰爭對台影響

2025/08/10 17:49

高市圖《歷史裂縫中的台灣與世界─終戰80紀念》主題書展區。（高史博提供）高市圖《歷史裂縫中的台灣與世界─終戰80紀念》主題書展區。（高史博提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕二戰終戰至今屆滿80週年，高市文化局以「終戰八十」為題，從歷史、文學、電影及藝術視角出發，結合高雄市立歷史博物館、圖書館、電影館和高雄市立美術館四館專業，透過沙龍、論壇、書展、電影、走讀等活動，多面向思考戰爭對於當代台灣的深遠影響。

高市文化局表示，1945年8月15日日本宣布無條件投降，為第二次世界大戰劃下句點，台灣在二戰時是極為特殊的交匯點，無論是戰時所扮演的角色，或戰後記憶的形成與轉變，皆影響台灣人理解自身與世界的關係。

二戰終戰至今屆滿80週年，高市文化局以「終戰八十」為題，舉辦系列活動反思。（高史博提供）二戰終戰至今屆滿80週年，高市文化局以「終戰八十」為題，舉辦系列活動反思。（高史博提供）

「歷史裂縫中的台灣與世界－終戰八十紀念焦點論壇暨文學沙龍」8月16、17日將於高市圖總館華立廳登場，16日焦點論壇邀請中研院台灣史研究所所長鍾淑敏博士進行「巨變中等待轉機的台灣人」主題演講，下午3場議題沙龍邀請吳介民、孫介珩、蔡雨氛、王鈺婷等專家學者與導演編劇，從地緣政治、影像中的歷史、戰爭中的女性生命經驗等角度，發掘藏匿於歷史縫隙中的跡象；17日「文學沙龍」則安排黃玉珊導演及朱宥勳、黃崇凱、盛浩偉、劉致昕等作家，自文學角度出發探索戰爭中的文藝書寫。

高史博與「東德聯邦獨裁政權轉型正義基金會」（Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur）、國家人權委員會合作，9月5日將以兒童與人權為核，於再見捌捌陸─臺灣眷村文化園區推出《被偷走的孩子》海報特展，並持續推出「史博講堂」，除邀請台大名譽教授吳聰敏談台灣戰後的經濟統制，9月13日由故宮副研究員蔡承豪引領，了解二戰時期的糧食管制與飲食變貌，9月20日則由台史博副研究員黃裕元帶來台灣歌謠戰殤記憶分享。

高史博「歷史裂縫中的台灣與世界─終戰八十紀念焦點論壇」陣容。（高史博提供）高史博「歷史裂縫中的台灣與世界─終戰八十紀念焦點論壇」陣容。（高史博提供）

電影館自8月15日起於3樓放映廳播映《稻草人（台語版）》、《聽海湧》、《由島至島》、《野番茄》等電影，限定場次辦理映後座談會，高美館與內惟藝術中心則推出地景走讀、繪本講座等活動，並於9月20日邀請北藝大副教授吳岱融、「義家藝館」教師張書婷分享藝術作為戰爭離散記憶的載體。

系列活動延伸書目，即日起至9月28日期間可至高市圖3F《歷史裂縫中的台灣與世界──終戰80紀念》主題書展區借閱。全活動詳細資訊及報名請洽各館官網，或至高史博、高市圖、高市電影館、高美館Facebook粉絲專頁查閱。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應