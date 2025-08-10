張徐展個展台東美術館登場 引人入萬物有靈的沉浸幻境

台東美術館舉辦「老鼠、白蟻、兔子狐狸鼠鹿與蒼蠅的生靈馬戲」張徐展個展。（記者黃明堂翻攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕台東美術館舉辦「老鼠、白蟻、兔子狐狸鼠鹿與蒼蠅的生靈馬戲」張徐展個展，今天舉行開幕式，展期自8月10日至10月26日，並安排藝術家座談，民眾須購票觀賞這場由微觀生命構築的奇幻馬戲。

縣府指出，此次為張徐展首次在台東舉辦個展，源自藝術家對「萬物皆有靈」觀念的延伸，展出包含Si So Mi、白蟻餵食秀以及代表系列複眼叢林精選作品，藉由老鼠、白蟻、狐狸、鼠鹿等微小生命的角色演繹，融合馬戲般的奇想與對南島文化的呼應，構築出跨文化、多視角的繽紛生靈世界。

張徐展曾以動畫短片「熱帶複眼」獲金馬獎與金穗獎雙項大獎，以及曾獲頒德意志銀行年度藝術家獎，活躍於歐美與亞太當代舞台。此次展覽將擅長的動畫裝置、影像敘事與民間文化元素及草根生命哲學融合。張徐展認為，身邊的微小昆蟲、不起眼的動物，都擁有獨特的生命軌跡與情感世界。透過影像創作，讓生物「動」起來，讓牠們的「靈」得以展現。

