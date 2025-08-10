自由電子報
晴時多雲

藝文 > 藝起享享 > 國際藝聞

一盞燈劃過黑暗不說話 豪華朗機工催淚作品 用音樂感動日本人

2025/08/10 12:48

一顆光球的游移，竟能帶人走回塵封的回憶。（記者凌美雪攝）一顆光球的游移，竟能帶人走回塵封的回憶。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部前進大阪辦理「We TAIWAN」大型展演活動，在去年才開幕的新世代文創空間「VS.」，策劃了一個規模不算大，卻件件作品都觸動人心的展覽，主題名為「台灣光譜」。由豪華朗機工的林昆穎、張耿華主策，分為3個展區：「台灣本色」取材多位日治時期前輩畫家的作品為元素；「光織自然」展現台灣工藝極致的匠人精神；「島嶼聲譜」則是讓人聽見台灣的風景。

其中，第3展區裡有個隱藏版的獨立空間，小而幽暗，卻讓很多人走進去10分鐘後流著眼淚出來。這是豪華朗機工的《很難很難》台日交流版，一個外形像矮櫃的裝置，4個側面打造成日治時期保存至今的各種建築門面，如台北車站後站、食堂與路邊的豆漿攤、洋樓、民宅、路燈及公園等，頂部檯面上則是一條貫通兩端、沒有起點也沒終點的火車軌道。

只有燈光照到時，觀眾才看得見，而光源是一盞不斷游移的光球，進入檯面上預留的孔洞後，下方的建築就會猶如夜間室內光透過窗戶被看見；當光球從外面照到建築面，顯現的則是白天的樣子，給人日以繼夜、時光推進的歲月感。

《很難很難》台日交流版，以日治時期保存至今的各種建築門面，帶人走進回憶的風景。（文化部提供）《很難很難》台日交流版，以日治時期保存至今的各種建築門面，帶人走進回憶的風景。（文化部提供）

牽動淚腺的，是伴隨光球悠緩流洩的音樂，每一顆音符都彷彿輕觸到深埋記憶中的片刻：這家的燈暗了，那家的燈就亮了，時間的軌道上，每個人的生命依著不同風景前進，各有細膩情感與複雜記憶，「很難很難」以言說表達。

成立於2010年的豪華朗機工，是由4位1980年出生的台灣藝術家張耿豪、張耿華、陳乂與林昆穎所組成。林昆穎說，《很難很難》初創那一年，癌症讓他們失去了豪華兄弟的豪，使他們度過了一段心情上很困難的時間，追憶離世的團員以及感懷城市變奏中消逝的人、事、物，成為這件作品的核心。

這幾個大男孩雖已接近大叔年紀，且總是搞機械裝置，很科學、極精密，但從《聆聽花開的聲音》到《很難很難》，總讓人覺得，他們一直保有文藝青年的優雅，還有一顆柔軟的心。《很難很難》沒有文字，可說是一件跨越語言藩籬的作品，很多當地參觀者，都在燈光與音樂的游移中，不自覺紅了眼眶，甚至走出展間時，還不段擦拭眼淚。

