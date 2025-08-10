日本聽眾問不完！We TAIWAN「魔幻台灣」講座首登場 台灣鬼故事與文化細節引關注

台文館長陳瑩芳（左起）、張嘉祥、朱宥勳，以及日本作家栖來光（右2）、三浦裕子（右1）於「魔幻文學」首場講座合照。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／大阪報導〕文化部「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」系列活動之一「魔幻台灣—台灣文學展」，今（10）日在大阪市中央公會堂開幕，展期至8月20日。展覽配合日本盂蘭盆節，以台灣文學中的神怪、民俗、宗教元素為核心，透過小說、詩歌、裝置藝術與數位多媒體，呈現跨越歷史與文化的靈異想像。

下午舉行的首場專題講座「聽見鬼神的語氣—從歌詞到故事的文學聲音」，由作家張嘉祥與朱宥勳對談，吸引近90位日本民眾參與，包括日本作家栖來光，兩人以「歌詞做為文學」為起點，延伸到鬼故事、戰爭書寫與地方文化記憶，引發現場觀眾踴躍提問。

一名戴眼鏡的女性聽眾首先詢問台灣校園鬼故事的流傳狀況。朱宥勳解釋，雖然校園鬼故事在文學圈非主流，但有其特殊通路，例如便利商店販售的小開本通俗小說，以及網路社群論壇。他指出，台灣鬼故事常以「真人真事改編」為框架，讀者雖知非真實經歷，仍心照不宣地沉浸其中，並在流傳過程中不斷改寫，保有口傳文學的特性。

另一位年輕男性聽眾則詢問是否有推薦的台灣鬼故事作品。朱宥勳推薦甘耀明的《殺鬼》與吳明益的《天橋上的魔術師》，前者以近似宮崎駿風格描寫二戰殘酷，後者則以魔幻寫實探討哲學議題。張嘉祥則回憶，高中時偷讀《殺鬼》深受震撼，作品中清代原住民與蒸汽火車對撞的場景，改變了他對歷史課本的印象。

現場亦有觀眾好奇台灣鬼故事是否常用來諷刺政治。朱宥勳說，台灣傳統民俗與鬼的關係與日本不同，遇到鬧鬼場所時，更多是透過祭祀化解而非驅逐。他舉例，軍隊鬼話、日治刑場傳說等，往往是歷史創傷的隱喻，並非直接為政治服務，電玩及電影《返校》則是將白色恐怖與恐怖元素結合的代表案例。張嘉祥補充，妖怪形象也會隨生活方式改變而消失，例如日治時期的「金魅」與女傭職業消退有關。

