自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

日本聽眾問不完！We TAIWAN「魔幻台灣」講座首登場 台灣鬼故事與文化細節引關注

2025/08/10 16:20

台文館長陳瑩芳（左起）、張嘉祥、朱宥勳，以及日本作家栖來光（右2）、三浦裕子（右1）於「魔幻文學」首場講座合照。（記者董柏廷攝）台文館長陳瑩芳（左起）、張嘉祥、朱宥勳，以及日本作家栖來光（右2）、三浦裕子（右1）於「魔幻文學」首場講座合照。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／大阪報導〕文化部「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」系列活動之一「魔幻台灣—台灣文學展」，今（10）日在大阪市中央公會堂開幕，展期至8月20日。展覽配合日本盂蘭盆節，以台灣文學中的神怪、民俗、宗教元素為核心，透過小說、詩歌、裝置藝術與數位多媒體，呈現跨越歷史與文化的靈異想像。

下午舉行的首場專題講座「聽見鬼神的語氣—從歌詞到故事的文學聲音」，由作家張嘉祥與朱宥勳對談，吸引近90位日本民眾參與，包括日本作家栖來光，兩人以「歌詞做為文學」為起點，延伸到鬼故事、戰爭書寫與地方文化記憶，引發現場觀眾踴躍提問。

一名戴眼鏡的女性聽眾首先詢問台灣校園鬼故事的流傳狀況。朱宥勳解釋，雖然校園鬼故事在文學圈非主流，但有其特殊通路，例如便利商店販售的小開本通俗小說，以及網路社群論壇。他指出，台灣鬼故事常以「真人真事改編」為框架，讀者雖知非真實經歷，仍心照不宣地沉浸其中，並在流傳過程中不斷改寫，保有口傳文學的特性。

另一位年輕男性聽眾則詢問是否有推薦的台灣鬼故事作品。朱宥勳推薦甘耀明的《殺鬼》與吳明益的《天橋上的魔術師》，前者以近似宮崎駿風格描寫二戰殘酷，後者則以魔幻寫實探討哲學議題。張嘉祥則回憶，高中時偷讀《殺鬼》深受震撼，作品中清代原住民與蒸汽火車對撞的場景，改變了他對歷史課本的印象。

現場亦有觀眾好奇台灣鬼故事是否常用來諷刺政治。朱宥勳說，台灣傳統民俗與鬼的關係與日本不同，遇到鬧鬼場所時，更多是透過祭祀化解而非驅逐。他舉例，軍隊鬼話、日治刑場傳說等，往往是歷史創傷的隱喻，並非直接為政治服務，電玩及電影《返校》則是將白色恐怖與恐怖元素結合的代表案例。張嘉祥補充，妖怪形象也會隨生活方式改變而消失，例如日治時期的「金魅」與女傭職業消退有關。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應