台灣鬼怪文學遇上日本盂蘭盆節 怪談傳說成文化對話橋梁

張嘉祥（站者）於「魔幻台灣｣首場講座中分享創作歷程。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／大阪報導〕文化部主辦的「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」系列活動之一「魔幻台灣—台灣文學展」，今（10）日起在大阪市中央公會堂登場，展期至8月20日。展覽適逢日本盂蘭盆節，以台灣文學中常見的神怪、民俗、宗教元素為核心，結合小說、詩歌、裝置藝術與多媒體互動，呈現跨文化交流的靈異氛圍。

展覽首場講座「聽見鬼神的語氣—從歌詞到故事的文學聲音」邀請作家張嘉祥與朱宥勳對談，吸引近90位日本觀眾到場，包括日本作家栖來光。朱宥勳提到，日本夏季有講怪談的傳統，此次選在盂蘭盆節舉辦以神怪為主題的台灣文學展，正好形成文化對話，也讓台灣的神明、妖怪與傳說「共襄盛舉」參與大阪世博。

對談中，朱宥勳分析台灣文學與魔幻題材的關聯，指出島嶼長期經歷殖民與戒嚴，社會中許多不能直說的恐懼，往往透過鬼故事與傳說轉化。他舉白色恐怖時期的獅子林電影院為例，地方傳說中該地鬧鬼，其實源於政治犯受刑的歷史記憶，但當時無法直接言說，於是以靈異故事保存了情緒與線索。

張嘉祥則以小說與音樂作品《夜官巡場》分享創作歷程。成長於嘉義民雄的他，從廟會、地方傳說、祖輩語言斷層到二二八歷史事件，都成為創作養分。他形容，鬼故事是認識家鄉與歷史的一種方式，也是一種跨越現實與非現實的橋梁。

談到政治與靈異題材的結合，朱宥勳指出，台灣的軍隊鬼話中，蔣介石有時是可怕的對象，有時又被視為驅鬼的力量，顯示不同政治立場的並存與矛盾。兩人亦討論到台日文學交流的歷史背景。朱宥勳提到，許多原住民傳說與漢人民俗是由日本人類學家調查記錄下來的，雖然有時存在浪漫化或誤讀，例如西川滿將媽祖描寫成少女形象，對台灣人來說帶有衝突感，但也因此留下了珍貴的文獻與創作素材。

「魔幻台灣」展覽內容涵蓋原住民文化、日本作家筆下的台灣怪談、台灣作家的自我探索，以及文學小說與通俗故事中的魔幻與寫實，展現台灣文學跨越媒介與文化邊界的多元樣貌。

