大阪Ｗe TAIWAN「魔幻台灣」講座 朱宥勳、張嘉祥揭鬼故事背後的政治與歷史記憶

作家張嘉祥（左）與朱宥勳（右）今日於大阪中央公會堂舉辦對談會。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／大阪報導〕文化部主辦的「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」系列活動之一「魔幻台灣—台灣文學展」，今（10）日起在大阪市中央公會堂登場，展期至8月20日。展覽適逢日本盂蘭盆節，以台灣文學中的神怪、民俗、宗教元素為主題，透過小說、詩歌、裝置藝術與多媒體互動，呈現跨文化的靈異氛圍。首場專題講座「聽見鬼神的語氣—從歌詞到故事的文學聲音」由作家張嘉祥與朱宥勳對談，吸引近90位日本觀眾到場，包括日本作家栖來光。

朱宥勳指出，台灣的鬼故事常隱含歷史創傷與集體潛意識，例如白色恐怖時期政治犯受刑場所的鬧鬼傳說、軍隊鬼話中對蔣介石的矛盾描繪，這些故事成為社會無法直言的恐懼出口。他強調，鬼故事不僅是驚悚敘事，也是保存歷史情感與線索的方式。

請繼續往下閱讀...

張嘉祥則以自己的創作如何從嘉義民雄的生活經驗出發，結合廟會、地方傳說、祖輩語言斷層與二二八事件。他更分享了自己的靈異經驗：小時候曾在外婆家附近見到紅布與繡花鞋的離奇場景，也曾在養豬場的食槽盡頭看見赤腳幽靈，這些記憶後來轉化為作品中的魔幻元素。他認為，鬼故事是連結個人記憶與地方歷史的橋梁，也提供了重新解讀事件的多種視角。

兩人並探討鬼故事的流傳與變形。朱宥勳提到，台灣校園怪談多以「真人真事改編」為框架，即使讀者心知不真，仍願意沉浸其中，並在網路論壇與口耳相傳中不斷改寫，保有口傳文學的特性。張嘉祥補充，妖怪形象會隨生活型態變遷而消失，例如日治時期的「金魅」與女傭職業衰退有關，顯示傳說與社會結構的緊密連動。

朱宥勳指出，台灣對鬼的態度與日本不同，遇到鬧鬼地點時，更多是透過蓋廟祭祀化解，讓鬼成為神，進而轉化為守護力量。他舉遊戲與電影《返校》為例，說明如何將白色恐怖議題與恐怖敘事結合，創造出既具娛樂性又能引發歷史反思的作品。

「魔幻台灣」展覽由宜東文化創意有限公司設計製作，朱宥勳擔任文學顧問，並邀請角斯角斯工作室與藝術家陳瑋軒參與。展覽內容涵蓋原住民文化、日本人類學調查下的台灣怪談、台灣作家的魔幻與寫實書寫，以及詩歌中的靈異意象，呈現台灣文學跨越純文學與通俗文化的多元面貌。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法