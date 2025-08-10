自由電子報
藝文 > 即時

張嘉祥×朱宥勳：台灣文學如何用想像面對戰爭與恐懼

2025/08/10 16:21

大阪「魔幻台灣」展首場專題講座由作家張嘉祥與朱宥勳對談，吸引近90位日本觀眾到場。（記者董柏廷攝）大阪「魔幻台灣」展首場專題講座由作家張嘉祥與朱宥勳對談，吸引近90位日本觀眾到場。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／大阪報導〕文化部主辦的「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」系列活動「魔幻台灣—台灣文學展」，今（10）日在大阪市中央公會堂開幕，展期至8月20日。展覽適逢日本盂蘭盆節，透過小說、詩歌、裝置藝術與多媒體，呈現台灣文學中神怪、民俗與宗教元素的多元面貌。

首場專題講座「聽見鬼神的語氣—從歌詞到故事的文學聲音」由作家張嘉祥與朱宥勳對談，吸引近90位日本觀眾到場，包括日本作家栖來光。對談中，張嘉祥提問：「政治小說鮮少觸及戰爭，甚至台海戰爭書寫更是罕見，作家在戰爭中能做什麼？」

朱宥勳回應，若發生戰爭，「我們的鬼故事一定會暴增」，如二戰期間曾出現「媽祖接炸彈」的傳說。過去作家不願碰觸相關題材，主要因現實過於龐大，難以動用想像力，但近年已有年輕創作者開始嘗試。他認為，戰爭雖可怕，但若不透過文學、影像等方式去想清楚，恐懼會在未知中無限擴大，「文學可以先行想像，讓人們從未知中解放」。

與部分國家將戰爭書寫與軍國主義掛勾不同，朱宥勳指出，台灣長期軍事戒嚴反而使人們不願想像軍事議題，因此更需要作家在創作中預先思考未來。他舉沖繩美軍基地為例，對當地居民而言是不受歡迎的存在，但對台灣來說，第一波援軍可能就來自沖繩，這種兩難很難在政治上得到定論，卻能在文學作品中成為衝突與思辨的切入點。

朱宥勳並提到，2022年烏俄戰爭後，烏克蘭出版業曾出現「空前繁榮」，一方面因民族認同被凝聚，另一方面因斷網停電讓閱讀成為日常。他強調，這並非意味戰爭會為作家帶來機會，而是提醒作家可以先一步把可能狀態想清楚，「哪怕是在防空洞講鬼故事，也是一種力量」。

張嘉祥則認為，戰爭與文學的關聯不只是題材選擇，更關乎如何用想像力處理極端現實。他指出，台灣的鬼故事與地方傳說中常藏有歷史創傷與社會心理，例如軍中鬼話、白色恐怖時期的鬧鬼地點，都在迴避直接政治表述的同時，保留了時代的情緒密碼。

