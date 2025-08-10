梅嶺美術館舉辦陶藝家楊元太紀念展 走進陶土與哲思交織的創作宇宙

已故陶藝家楊元太「山韻」作品。（嘉義縣政府提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣政府即日起至8月23日在梅嶺美術館舉辦「山韻千峰—楊元太紀念展」，緬懷出身嘉義朴子已故陶藝家楊元太；紀念展串連音樂、展覽與導覽，展出楊元太與其子楊上峰作品，以4大策展主題，引領觀眾循著藝術家的精神軌跡，走進陶土與哲思交織的創作宇宙。

紀念展由楊元太之子楊上峰（左）共同參展，象徵子承父志、薪火相傳。右為嘉義縣長翁章梁。（嘉義縣政府提供）

開幕音樂會今天上午在梅嶺美術館登場，嘉義縣長翁章梁、故宮博物院長蕭宗煌等人出席，聆聽「雨夜花」、「寶島四季謠」、「港邊惜別」、「千風之歌」、「生命曙光」等曲，象徵薪火不息的藝術精神。

請繼續往下閱讀...

「山韻千峰—楊元太紀念展」音樂會今上午舉行，為紀念展揭開序幕。（嘉義縣政府提供）

翁章梁說，楊元太是大師級藝術家，今年縣府舉辦音樂會懷念他的生前貢獻，展出他的創作理念、精神、作品。楊元太對土地充滿愛，既謙卑又自在，從作品就能看得出質樸、厚重及沉穩，好好欣賞就能讓心靜下來。

翁章梁分享，楊元太曾說在捏佛像時，不曉得是他在捏佛像，還是佛像在捏他，這樣與禪宗相似的深意，深深撼動心靈。楊元太為朴子藝術公園量身訂做的公共藝術品「山韻‧嘉鄉」，擺在最顯眼的位置，將佇立在此100、200、300年，甚至更久。

已故陶藝家楊元太作品「致台灣」。（嘉義縣政府提供）

嘉縣文化觀光局表示，「山韻千峰—楊元太紀念展」以大地的連結、創作的初心、來自內在的造型、天人之間等4大主題策展，其中「來自內在的造型」，匯集「親情」與「太極」系列，顯示楊元太如何將身體經驗與自然律動轉譯為形體語彙，展現他透過陶土凝鍊人生經驗與宇宙觀的思考，展覽同時邀請楊元太之子楊上峰共同參展，以子承父志、薪火相傳。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法