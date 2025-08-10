自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 看表演

柏林愛樂新任駐團藝術家 空靈絕美吉妮楊森10月再登台

2025/08/10 18:51

吉妮．楊森此次登台，主辦單位也推出「青少年1+1計畫」。（MNA提供）吉妮．楊森此次登台，主辦單位也推出「青少年1+1計畫」。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕荷蘭小提琴天后吉妮．楊森（Janine Jansen）將於10月再度登台，於10月31日在台北國家音樂廳、11月1日在衛武營音樂廳，攜手長年合作夥伴薩爾茲堡室內管弦樂團於北、高巡演，呈獻孟德爾頌《e小調小提琴協奏曲》。

1978年生的楊森來自音樂家庭，不僅屢獲國際大獎，更於2018年獲荷蘭最高殊榮「揚・弗美爾獎（ Johannes Vermeer Award）」，以音樂直覺與感染力，獲世界各地的聽眾喜愛，曾獲《泰晤士報》盛讚演奏「金燦如光，細緻如絲，空靈絕美之聲」，是當今國際樂壇最炙手可熱的音樂家之一。指揮大師帕佛•賈維 （Paavo Järvi） 更讚譽「她的演奏如同她本人，真誠、自然，毫不造作，就像孩子一般純粹」；2025/26樂季，楊森將擔任柏林愛樂「駐團藝術家」，邁向職涯新高峰。

楊森前年曾與指揮界當紅炸子雞麥凱萊（Klaus Mäkelä）訪台演出，舞台上的王者氣勢，讓人印象深刻。而這次合作登台的薩爾茲堡室內管弦樂團，創立逾70載，是奧地利的文化象徵之一，與楊森情誼深厚。黃金組合首次聯袂登台，十分令人期待。詳詢MNA牛耳藝術。

