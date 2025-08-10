「魔幻台灣」展大阪開箱！神鬼妖魅、鬼月文化走進日本百年古蹟

「魔幻台灣—台灣文學展」，今日在大阪市中央公會堂開幕，台灣文學裡的神鬼妖怪、民俗信仰、原住民傳說搬進日本百年古蹟。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／大阪報導〕文化部「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」系列活動之一「魔幻台灣—台灣文學展」，今（10）日於大阪市中央公會堂開幕，展期至8月20日。由國立台灣文學館策劃，透過文學、藝術與數位多媒體，把台灣文學裡的神鬼妖怪、民俗信仰與原住民傳說搬進日本百年古蹟，搭配挑高穹頂與彌生時代彩繪，營造沉浸感十足的魔幻氛圍。

以陳思宏小說《鬼地方》封面打造的展櫃，並設有互動裝置，讓觀眾與書籍封面拍照。（記者董柏廷攝）

走進展場，大阪市中央公會堂的空間氣場先讓人停下腳步。這座建於1918年的古蹟以西洋風格建成，卻在天花板上繪製了日本神話：神祇漂浮於雲海，構圖近似歐美教堂的天使，卻換上了神道教的靈性符號，成為融合東西美學的見證。台灣藝術家陳瑋軒的精靈土偶與角斯角斯以鬼魅筆觸描繪的《怪生島》，共同鋪展出文學中的精怪與異獸。當觀眾抬頭，視線便在作品與百年前的壁畫之間穿梭，一邊是根植台灣土地的魔幻敘事，一邊是跨文化歷史下的宗教想像。這樣的對望，像是一場跨越時空的默契對話，巧妙地將展覽的文化縱深延伸至建築本身。

當觀眾抬頭，視線便穿梭於角斯角斯的繪畫與百年前的壁畫之間。（記者董柏廷攝）

策展顧問朱宥勳指出，以「魔幻」為主題有3個原因：第一，神仙鬼怪是台灣民俗傳統的重要部分，也是當代作家常用的創作語彙，能貫穿從古典文學到現代小說的多元面向；第二，展期恰逢日本盂蘭盆節與台灣農曆7月「鬼月」，呼應兩地以故事傳遞信仰與恐懼的文化習慣；第三，台灣文學在現實主義之外，仍隱藏著因殖民史、政治壓力與移民遷徙而生的恐懼，這些情緒往往透過傳說與鬼故事釋放，例如白色恐怖時期的鬧鬼地點，實則暗藏不能言說的歷史記憶。他亦強調，當代台灣文學創作者已不再嚴格區分純文學與通俗文學，小說、詩歌、鬼故事甚至音樂、影像、動畫都能同場對話，流行文化符碼與商品化形式，也是一種在地創作力量。

展覽展示司馬中原鬼故事、軍中鬼話與校園怪談等，反映社會恐懼與認同感。（記者董柏廷攝）

展覽共規劃6大主題，包含「原住民文化」、「日本文化的影響」、「台灣民俗再發掘」、「當代通俗文學」、「小說的魔幻與寫實」、「詩歌裡的魔幻」，並展出《鬼地方》、《天橋上的魔術師》等知名作品，還設置互動裝置，讓觀眾與書籍封面合影，象徵閱讀映照自我；同時呈現司馬中原鬼故事、軍中鬼話與校園怪談，反映社會恐懼與集體認同，觀眾得以在步行間，感受台灣文學的魔幻與多元。

