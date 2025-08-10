自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

「魔幻台灣」展大阪開箱！神鬼妖魅、鬼月文化走進日本百年古蹟

2025/08/10 22:39

「魔幻台灣—台灣文學展」，今日在大阪市中央公會堂開幕，台灣文學裡的神鬼妖怪、民俗信仰、原住民傳說搬進日本百年古蹟。（記者董柏廷攝）「魔幻台灣—台灣文學展」，今日在大阪市中央公會堂開幕，台灣文學裡的神鬼妖怪、民俗信仰、原住民傳說搬進日本百年古蹟。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／大阪報導〕文化部「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」系列活動之一「魔幻台灣—台灣文學展」，今（10）日於大阪市中央公會堂開幕，展期至8月20日。由國立台灣文學館策劃，透過文學、藝術與數位多媒體，把台灣文學裡的神鬼妖怪、民俗信仰與原住民傳說搬進日本百年古蹟，搭配挑高穹頂與彌生時代彩繪，營造沉浸感十足的魔幻氛圍。

以陳思宏小說《鬼地方》封面打造的展櫃，並設有互動裝置，讓觀眾與書籍封面拍照。（記者董柏廷攝）以陳思宏小說《鬼地方》封面打造的展櫃，並設有互動裝置，讓觀眾與書籍封面拍照。（記者董柏廷攝）

走進展場，大阪市中央公會堂的空間氣場先讓人停下腳步。這座建於1918年的古蹟以西洋風格建成，卻在天花板上繪製了日本神話：神祇漂浮於雲海，構圖近似歐美教堂的天使，卻換上了神道教的靈性符號，成為融合東西美學的見證。台灣藝術家陳瑋軒的精靈土偶與角斯角斯以鬼魅筆觸描繪的《怪生島》，共同鋪展出文學中的精怪與異獸。當觀眾抬頭，視線便在作品與百年前的壁畫之間穿梭，一邊是根植台灣土地的魔幻敘事，一邊是跨文化歷史下的宗教想像。這樣的對望，像是一場跨越時空的默契對話，巧妙地將展覽的文化縱深延伸至建築本身。

當觀眾抬頭，視線便穿梭於角斯角斯的繪畫與百年前的壁畫之間。（記者董柏廷攝）當觀眾抬頭，視線便穿梭於角斯角斯的繪畫與百年前的壁畫之間。（記者董柏廷攝）

策展顧問朱宥勳指出，以「魔幻」為主題有3個原因：第一，神仙鬼怪是台灣民俗傳統的重要部分，也是當代作家常用的創作語彙，能貫穿從古典文學到現代小說的多元面向；第二，展期恰逢日本盂蘭盆節與台灣農曆7月「鬼月」，呼應兩地以故事傳遞信仰與恐懼的文化習慣；第三，台灣文學在現實主義之外，仍隱藏著因殖民史、政治壓力與移民遷徙而生的恐懼，這些情緒往往透過傳說與鬼故事釋放，例如白色恐怖時期的鬧鬼地點，實則暗藏不能言說的歷史記憶。他亦強調，當代台灣文學創作者已不再嚴格區分純文學與通俗文學，小說、詩歌、鬼故事甚至音樂、影像、動畫都能同場對話，流行文化符碼與商品化形式，也是一種在地創作力量。

展覽展示司馬中原鬼故事、軍中鬼話與校園怪談等，反映社會恐懼與認同感。（記者董柏廷攝）展覽展示司馬中原鬼故事、軍中鬼話與校園怪談等，反映社會恐懼與認同感。（記者董柏廷攝）

展覽共規劃6大主題，包含「原住民文化」、「日本文化的影響」、「台灣民俗再發掘」、「當代通俗文學」、「小說的魔幻與寫實」、「詩歌裡的魔幻」，並展出《鬼地方》、《天橋上的魔術師》等知名作品，還設置互動裝置，讓觀眾與書籍封面合影，象徵閱讀映照自我；同時呈現司馬中原鬼故事、軍中鬼話與校園怪談，反映社會恐懼與集體認同，觀眾得以在步行間，感受台灣文學的魔幻與多元。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應