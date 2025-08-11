週一搶搭文博會末班車 排隊達人傳授等待心法

文博會倒數1日，已買到許多戰利品的劉小姐繼續排隊中。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕2025台灣文博會將於今（11）日閉幕，每天大排長龍的品牌商展，直到昨（10）日閉館前1小時依舊人滿為患，還有趁4、5點人潮稍減才進場的民眾，都想在週末假日收假前衝一波。不過，這次有文博會自開辦以來比較罕見的週一閉幕，也就是說，今天是文博會最後一天，開館時間只有10點到下午4點，想搭文博會末班車的民眾，可得把握時間。

已經穿著IP周邊的民眾繼續排隊。（記者凌美雪攝）

相信自南港展區開幕以來，有不少民眾是被人龍的排隊時數嚇跑，比如首日排半小時，第2、3日排隊2小時以上，之後更一度傳出排了4小時才得以進場的。不過，也有部分觀眾擇定非尖峰時間，一位已購得許多IP商品的民眾劉小姐表示，南港館開放首日她一早就排隊，大約等待半個多小時入場，幾乎待一整天，把所有攤位都仔細看過一遍，也買了部分商品；昨天又一早入館，她說她大約11點到，排隊約1小時進館。

商品交易熱絡。（記者凌美雪攝）

對於目標明確的民眾來說，排隊的毅力驚人，不僅進館前排隊，進館後還是排隊，因為很多人氣IP的攤位，一樣是大排長龍，在人山人海的各式隊伍中，不斷可見各種品牌高高舉起的引導牌，比如「簽名隊伍」、「我是隊伍起點」、「排隊尾」、「入場排隊終點」或「sorry，今日排隊已截止」等。

文博會場內排隊人潮滿滿。（記者凌美雪攝）

早上已排隊1小時才進場的劉小姐，邊排隊、邊受訪、邊展示戰利品說，有些是前幾日買的，昨天是來補買一些還沒買到的，也把已買到的帶來拍照，對於「排隊等待」這件事完全不以為意，但仍難免有些缺憾，因為有些比較大的IP真的完全排不上。

