自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

寶山公共藝術揭幕 「台灣藍鵲」幸福守護、融入地方特色

2025/08/11 13:57

寶山國中停車場工程公共藝術，設計了台灣藍鵲造型的「守護寶山」，和書卷造型的「入寶山知寶山」，今天熱鬧揭幕！（記者廖雪茹攝）寶山國中停車場工程公共藝術，設計了台灣藍鵲造型的「守護寶山」，和書卷造型的「入寶山知寶山」，今天熱鬧揭幕！（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣寶山鄉公所以台灣藍鵲為原型設計吉祥物，不僅幸福巴士站牌等公共設施廣為採用，寶山國中停車場新建統包工程公共藝術也設計了台灣藍鵲造型的「守護寶山」，和書卷造型的「入寶山知寶山」，把寶山雙胞胎、橄欖、黑糖等特色都融入設計當中，今天熱鬧揭幕！

公共藝術「守護寶山」取材自寶山常見的台灣藍鵲，作品中比翼雙鳥守望土地，寓意寶山幸福起飛、蓬勃發展。（記者廖雪茹攝）公共藝術「守護寶山」取材自寶山常見的台灣藍鵲，作品中比翼雙鳥守望土地，寓意寶山幸福起飛、蓬勃發展。（記者廖雪茹攝）

寶山鄉公所為了讓在地居民更深入地了解、參與公共藝術的設置過程，今天揭幕活動除了安排藝術家陳凱森現場導覽作品，也邀請鄉親以台灣藍鵲為主題揮灑創意。陳凱森介紹，書卷造型的作品「入寶山知寶山」，融入在地特色，包括充滿傳奇的雙胞胎文化，以及農特產橄欖──擁有全國唯一的橄欖產銷班、甘蔗打造的新城黑糖王國等，比喻寶山的豐富內涵。

藝術家陳凱森介紹，書卷造型的作品「入寶山知寶山」，融入在地特色，包括甘蔗打造新城黑糖王國等，比喻寶山的豐富內涵。（記者廖雪茹攝）藝術家陳凱森介紹，書卷造型的作品「入寶山知寶山」，融入在地特色，包括甘蔗打造新城黑糖王國等，比喻寶山的豐富內涵。（記者廖雪茹攝）

「守護寶山」則取材自寶山常見的台灣藍鵲，作品中比翼雙鳥守望土地，寓意寶山幸福起飛、蓬勃發展。鄉公所去年舉辦「寶山鄉吉祥物甄選」，最後結合運動元素，票選出以台灣藍鵲為原型的「藍寶嘎」、「寶寶嘎」2個吉祥物，以此象徵寶山鄉的活力與熱情。

寶山國中停車場工程公共藝術，設計了台灣藍鵲造型的「守護寶山」，和書卷造型的「入寶山知寶山」，今天熱鬧揭幕！（記者廖雪茹攝）寶山國中停車場工程公共藝術，設計了台灣藍鵲造型的「守護寶山」，和書卷造型的「入寶山知寶山」，今天熱鬧揭幕！（記者廖雪茹攝）

鄉長邱振瑋表示， 文化傳承與公共藝術是凝聚社區認同的重要力量，公所希望透過公共藝術裝置，讓更多人看見寶山的人文底蘊與自然之美。寶山國中停車場新建統包工程造價1618萬6774元，公所編列了238萬元（1.47%）執行公共藝術設置計畫，希望為地方注入藝術新風貌。

新竹縣寶山鄉公所以台灣藍鵲為原型設計吉祥物，幸福巴士站牌等公共設施廣為採用。（記者廖雪茹攝）新竹縣寶山鄉公所以台灣藍鵲為原型設計吉祥物，幸福巴士站牌等公共設施廣為採用。（記者廖雪茹攝）

此外，今天約有60名大小朋友參與以台灣藍鵲為主題的彩繪活動，在立體素胚上揮灑彩筆，畫出自己心目中最美麗的台灣藍鵲，帶回珍藏紀念，還能獲贈一件藝術家設計的台灣藍鵲主題T恤。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應