寶山公共藝術揭幕 「台灣藍鵲」幸福守護、融入地方特色

寶山國中停車場工程公共藝術，設計了台灣藍鵲造型的「守護寶山」，和書卷造型的「入寶山知寶山」，今天熱鬧揭幕！（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣寶山鄉公所以台灣藍鵲為原型設計吉祥物，不僅幸福巴士站牌等公共設施廣為採用，寶山國中停車場新建統包工程公共藝術也設計了台灣藍鵲造型的「守護寶山」，和書卷造型的「入寶山知寶山」，把寶山雙胞胎、橄欖、黑糖等特色都融入設計當中，今天熱鬧揭幕！

公共藝術「守護寶山」取材自寶山常見的台灣藍鵲，作品中比翼雙鳥守望土地，寓意寶山幸福起飛、蓬勃發展。（記者廖雪茹攝）

寶山鄉公所為了讓在地居民更深入地了解、參與公共藝術的設置過程，今天揭幕活動除了安排藝術家陳凱森現場導覽作品，也邀請鄉親以台灣藍鵲為主題揮灑創意。陳凱森介紹，書卷造型的作品「入寶山知寶山」，融入在地特色，包括充滿傳奇的雙胞胎文化，以及農特產橄欖──擁有全國唯一的橄欖產銷班、甘蔗打造的新城黑糖王國等，比喻寶山的豐富內涵。

藝術家陳凱森介紹，書卷造型的作品「入寶山知寶山」，融入在地特色，包括甘蔗打造新城黑糖王國等，比喻寶山的豐富內涵。（記者廖雪茹攝）

「守護寶山」則取材自寶山常見的台灣藍鵲，作品中比翼雙鳥守望土地，寓意寶山幸福起飛、蓬勃發展。鄉公所去年舉辦「寶山鄉吉祥物甄選」，最後結合運動元素，票選出以台灣藍鵲為原型的「藍寶嘎」、「寶寶嘎」2個吉祥物，以此象徵寶山鄉的活力與熱情。

鄉長邱振瑋表示， 文化傳承與公共藝術是凝聚社區認同的重要力量，公所希望透過公共藝術裝置，讓更多人看見寶山的人文底蘊與自然之美。寶山國中停車場新建統包工程造價1618萬6774元，公所編列了238萬元（1.47%）執行公共藝術設置計畫，希望為地方注入藝術新風貌。

新竹縣寶山鄉公所以台灣藍鵲為原型設計吉祥物，幸福巴士站牌等公共設施廣為採用。（記者廖雪茹攝）

此外，今天約有60名大小朋友參與以台灣藍鵲為主題的彩繪活動，在立體素胚上揮灑彩筆，畫出自己心目中最美麗的台灣藍鵲，帶回珍藏紀念，還能獲贈一件藝術家設計的台灣藍鵲主題T恤。

