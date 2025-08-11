〈青少年的青春密語5-2〉什麼能抓住孩子眼球 就能抓住他的心

（圖／達志影像）

〔記者董柏廷／台北報導〕在許多α世代（2010 年後出生）的生活裡，有人在偶像的舞台找到夢想的投射，有人從遊戲世界收獲成就與夥伴感，也有人在短影音裡抓住每天的快樂時刻。本版訪談3位國、高中生，從他們的沉迷對象與行為，看見青春專屬的投入與價值。

高一的綺綺（化名）自詡是典型的K-pop追星族，手機相簿裡滿滿是韓團照和演唱會「飯拍」（粉絲拍攝的偶像或團體的照片或影片）。她最愛的女團BLACKPINK每次出新歌的時候，都會第一時間上串流搶先聽，這次她們準備回歸開演唱會，也讓她超興奮。綺綺說她很喜歡看韓國的選秀節目，「從練習生開始到站上舞台的樣子，能夠帶給我一種堅持的力量。」

國三的睿辰（化名）最投入的是手遊，他最喜歡用手機打《傳說》（全名：《傳說對決》）一起與隊友「推塔」，直到對手投降，「遊戲不是亂玩就好，要想戰術、分工，贏的時候超有成就感的。」他也承認，遊戲是他逃避現實壓力的出口。「學校考不好會很煩，但遊戲世界裡，只要肯練就有進步，沒有人會因為你數學爛就不跟你組隊。」

國二的彤彤（化名）每天花在TikTok和YouTube Shorts的時間，遠超過看電視或長影片。她喜歡的不是單一創作者，而是「滑到什麼就看什麼」的驚喜感。「短短幾十秒就能讓我笑出來，或學到新東西，也有些迷因（meme）影片很好笑，看了特別紓壓。也可以在上面學到很多小知識，或是穿搭小技巧。」這種零碎又密集的娛樂，讓她即使課業壓力大，也能在片刻放空中找到快樂。雖然有人擔心短影音會讓專注力下降，但她覺得這是一種生活平衡。「不是一直玩，而是分段看。看短影音能立刻換心情。」

〈青春花花世界〉沉迷 只是在找座標

追星的綺綺，在應援團裡找到合作與投入的價值；打遊戲的睿辰，在虛擬戰場裡收獲成就感與安全感；刷短影音的彤彤，在快速切換的影像流裡捕捉即時的輕鬆。

對他們而言，這些事情或許不是單純沉迷以及消磨時間，而是在他們的世界裡找一個重要座標，既是生活的出口，也是塑造自我認同、連結世界的途徑。

