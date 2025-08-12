自由電子報
藝文 > 即時

〈青少年的青春密語5-3〉大人這樣做 孩子超反感

2025/08/12 17:30

（圖／達志影像）（圖／達志影像）

〔記者董柏廷／台北報導〕對許多α世代（2010年後出生）的青少年來說，討厭或拒絕的事情不只是單純「不喜歡」，而往往帶有情緒與立場。有人對政治冷感，有人對學校的繁文縟節不耐煩，也有人最怕大人喋喋不休地「關心」。

本版訪談三位國、高中生，聽聽他們真實的拒絕清單與背後原因。

高二的子翔（化名）一聽到家裡長輩聊政治，就會默默滑開手機。「他們聊的內容不是吵來吵去，就是在講一些我聽不懂的政策。」他說，班上同學很少討論政治，頂多是因為選舉放假才會有話題。

「我們有自己的煩惱啊，比如段考、社團，政治離我們太遠了。」雖然他知道投票是大人的權利與責任，但對他來說，與其硬聽不感興趣的爭論，不如去打場球或做點喜歡的事，「至少心情會比較好。」

國三的家家（化名）對學校的某些「強制性」活動很有意見，特別是沒有選擇餘地的比賽與表演。「有些活動只是形式，大家都不想參加，還要被老師硬推上去。」

她回憶有一次被安排參加校慶表演，但排練時間全卡在考前，讓她覺得壓力很大。「不是討厭表演，而是時間安排很不合理。」對家家來說，如果活動能讓學生自己選擇參與方式，會更有意願投入，「比起被逼上台，讓我自己選才會比較開心。」

國二的睿睿（化名）最怕的，是大人動不動就要「聊聊」他的學校生活，尤其是在成績不理想的時候。「他們問的問題很像偵訊，還會一直追問為什麼考這樣。」他覺得這種「關心」不但沒有幫忙，反而讓壓力更大。

「我不是不想講，但有時候我自己也還沒想清楚，卻要馬上交代答案。」他希望大人能換個方式，比如先聊些輕鬆的事，或只是單純陪伴，「這樣才會比較想說，不然只會想趕快逃走。」

〈青春花花世界〉沒選擇權　所以反感

政治冷感，大部分是因為覺得與生活距離遙遠；對活動無感，是因為缺乏選擇與時間彈性；對長輩「關心」反感，是因為感到壓力與被審問。對他們來說，拒絕不一定是叛逆，而是一種保護自己生活節奏與情緒的方法。

此外，在受訪過程中，他們也提到許多「日常反感清單」，譬如被臨時改計畫（本來說好要出去玩，結果臨時取消）、作業量突然加倍（有種計畫被打亂的感覺，壓力一下爆表）、連坐懲罰（明明只有幾個人犯錯，卻要全班一起受罰，超不公平）、被比較（考試成績、外表、表現都被拿來和別人比）、必須假熱絡的社交場合（要一直裝熟、假笑，很累）。這些反感，多半不是針對事件本身，而是來自於「沒有選擇權」、「被打亂節奏」或「被放進比較框架」的不適感。

當大人願意理解這層心情，彼此的對話與距離，也許就能更近一步。

