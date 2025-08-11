自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

現代、傳統偶戲融合！ 《小虎的實習歷險記》9/30起雲嘉南巡演5校

2025/08/11 14:18

真雲林閣掌中劇團9月30日起到雲嘉南5所小學演出《小虎的實習歷險記》。（記者李文德攝）真雲林閣掌中劇團9月30日起到雲嘉南5所小學演出《小虎的實習歷險記》。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕國立傳統藝術中心舉辦兒童布袋戲劇本創作徵選，特優和優選共3個作品將在全台15個國小演出。真雲林閣掌中劇團演繹鄭玉姍所創劇本《小虎的實習歷險記》，團長李京曄表示，9月30日起在雲嘉南5所學校演出，以現代手法融合傳統，帶領孩子走進偶戲世界。

《小虎的實習歷險記》為劇本徵選特優，描述神獸小虎想跟南天門的英雄大神實習，卻分配到杏花村的土地公廟，鬱鬱寡歡的牠在土地公的幫助下，打起精神順利完成實習。故事透過民間信仰，讓孩子們體會「只要願意盡心付出，就有美好奇蹟發生」

真雲林閣掌中劇團9月30日起到雲嘉南5所小學演出《小虎的實習歷險記》。（真雲林閣掌中劇團提供）真雲林閣掌中劇團9月30日起到雲嘉南5所小學演出《小虎的實習歷險記》。（真雲林閣掌中劇團提供）

李京曄表示，從劇本轉譯至演出約歷時半年籌備，由於主打兒童戲劇，因此傳藝中心特別邀請「無獨有偶」劇團擔任陪伴團隊，以他們多年兒童偶戲經驗，協助劇團多增加與孩子互動環節，如與學童們唱歌，用問答方式推進劇情等。

李京曄說，此次演出跳脫以往傳統戲曲舞台框架，背景採用兒童繪本大色塊方式呈現，以視覺吸引孩子眼球，加上此劇有多達7種以上的神獸，因此在操偶上更是特別研究如虎、蝶、牛、狗等活動方式，讓動作更細膩。

真雲林閣掌中劇團9月30日起到雲嘉南5所小學演出《小虎的實習歷險記》。（真雲林閣掌中劇團提供）真雲林閣掌中劇團9月30日起到雲嘉南5所小學演出《小虎的實習歷險記》。（真雲林閣掌中劇團提供）

「有現代也要保留傳統。」李京曄表示，演出時長1小時全程台語，將有中文字幕，音樂方面更是融入連鄉村都罕見的雜唸調、牛犁歌，6月底曾到北部試演，受到國小學童熱烈好評。

李京曄說，9月30日起巡演雲嘉南地區，雲林場選定水燦林、鎮南、新興國小，更會前往嘉義民雄國小、台南安平國小演出，盼現代手法融合傳統，帶領孩子走進偶戲世界。

