自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

藝術家朴亨弼36件作品 中友時尚藝廊展出

2025/08/11 15:05

藝術家朴亨弼36件作品，即日起在中友時尚藝廊展出。（中友提供）藝術家朴亨弼36件作品，即日起在中友時尚藝廊展出。（中友提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中友時尚藝廊推出「無界線的潮流-朴亨弼2025創作個展」，展出韓國釜山藝術家朴亨弼36件作品，是朴亨弼特別為此次台灣個展創作的《內心之窗》系列，展期即日起至9月29日。

中友表示，朴亨弼的創作不執著於具象或變形的形體再現，而是強調傳達精神層面的情感與內在秩序，企圖打破傳統繪畫技法，藉由自然隨興的手法，自由揮灑顏色創作，並透過繪畫表現來表達人類日常情感。

此外，其用色結構大膽，畫面充斥著粗獷、快速的筆觸，有時也會使用刮刀及刷子呈現錯亂或刮痕般的痕跡，刻意避免對細節的描繪，以抽象化的方式和簡單的用色組合敘事，表現出超越時間與空間的藝術語言，追求在畫布中體現藝術、思想與衝突的融合。

藝術家朴亨弼36件作品，即日起在中友時尚藝廊展出。（中友提供）藝術家朴亨弼36件作品，即日起在中友時尚藝廊展出。（中友提供）

朴亨弼本次展出的36幅畫作全部以《內心之窗》加上編號命名。朴亨弼表示：「如果你在工作時累了，打開窗戶呼吸新鮮的空氣，疲憊就會消失，當你充滿能量時，你又開始了新的對話」他期待本次展出的《內心之窗》系列，帶給台灣民眾心靈的新窗口。

中友時尚藝廊策展人簡聰政表示，期待透過朴亨弼充滿生命力的作品，為觀眾開啟一扇感知世界的全新窗口，讓藝術真正成為日常生活中的美學養分。

此外，藝術家朴亨弼提供作品《內心之窗-編號26》於此次展覽中義賣，價值新台幣38,000元整，所得義賣金額將全數捐贈給「財團法人台中市私立張秀菊社會福利慈善事業基金會」，幫助更多需要關愛的青少年及弱勢家庭。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應