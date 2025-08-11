藝術家朴亨弼36件作品 中友時尚藝廊展出

藝術家朴亨弼36件作品，即日起在中友時尚藝廊展出。（中友提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中友時尚藝廊推出「無界線的潮流-朴亨弼2025創作個展」，展出韓國釜山藝術家朴亨弼36件作品，是朴亨弼特別為此次台灣個展創作的《內心之窗》系列，展期即日起至9月29日。

中友表示，朴亨弼的創作不執著於具象或變形的形體再現，而是強調傳達精神層面的情感與內在秩序，企圖打破傳統繪畫技法，藉由自然隨興的手法，自由揮灑顏色創作，並透過繪畫表現來表達人類日常情感。

此外，其用色結構大膽，畫面充斥著粗獷、快速的筆觸，有時也會使用刮刀及刷子呈現錯亂或刮痕般的痕跡，刻意避免對細節的描繪，以抽象化的方式和簡單的用色組合敘事，表現出超越時間與空間的藝術語言，追求在畫布中體現藝術、思想與衝突的融合。

朴亨弼本次展出的36幅畫作全部以《內心之窗》加上編號命名。朴亨弼表示：「如果你在工作時累了，打開窗戶呼吸新鮮的空氣，疲憊就會消失，當你充滿能量時，你又開始了新的對話。」他期待本次展出的《內心之窗》系列，帶給台灣民眾心靈的新窗口。

中友時尚藝廊策展人簡聰政表示，期待透過朴亨弼充滿生命力的作品，為觀眾開啟一扇感知世界的全新窗口，讓藝術真正成為日常生活中的美學養分。

此外，藝術家朴亨弼提供作品《內心之窗-編號26》於此次展覽中義賣，價值新台幣38,000元整，所得義賣金額將全數捐贈給「財團法人台中市私立張秀菊社會福利慈善事業基金會」，幫助更多需要關愛的青少年及弱勢家庭。

