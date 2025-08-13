〈青少年的青春密語5-4〉孩子笑點或煩惱什麼 大人你瞭嗎？

（圖／達志影像）

〔記者董柏廷／台北報導〕在青春的座標裡，快樂與煩惱總是並行。有人在社團與朋友中找到歸屬感，也有人被升學壓力與人際困擾壓得喘不過氣。透過幾位國、高中生分享了他們的高光時刻與低谷時分，讓我們看見當代青少年的喜悅與心事。

．和朋友一起最快樂

高二的子翔（化名）認為，和朋友相處的時光是他生活裡最亮的高光時刻。「不管是放學後去打球，還是週末去逛街，重點是一起的氛圍。」他說，有時候什麼活動都沒有，就在學校附近的便利商店坐著聊天，也能笑到停不下來，「那種感覺像是我們的小世界，外面的事暫時都不重要。」

子翔也觀察到，班上很多人也是這樣。「就算只是聚在操場聊天，大家還是很珍惜這種時間，因為考試一到，大家的相處時間會被壓縮。」大家共同的煩惱是升學壓力，「考試排名直接影響填志願，家裡希望我考到好大學，但有時候真的很難同時顧好課業和生活。」

．喜歡創作卻被大人看成不務正業

國三的佳綺（化名）私下喜歡畫畫與攝影，假日會拿著相機去街頭拍人像，或待在房間完成插畫作品，「創作的時候很自由，沒有對錯，只有自己的感覺。」她的作品曾在校內比賽獲獎，因此認識了不少志同道合的朋友，「我們會互相看彼此的作品，給建議，感覺像在一起成長。」

不過，她也觀察到，不只是自己，其他有創作興趣的同學也常被誤解。「有人喜歡做音樂、有人做模型，但大人常覺得那不務正業，這點我們都很有同感。」

．低谷來自友情的裂縫

國二的彤彤（化名）說，她最開心的時刻，是和喜歡的人一起參加社團活動。「不是只有談戀愛啦，就是有一種很特別的在乎。」她笑著補充，自己欣賞的人不一定是異性，「可能是因為對方很有才華，或個性讓我很安心。」她的低谷則來自友情的裂縫，她回憶，曾經最要好的朋友，因為一場誤會而疏遠，讓她很難過，「我們以前每天聊天，後來卻連打招呼都覺得尷尬。」這段經歷讓她開始明白，關係需要雙方維繫，「不是你努力就一定能一直好下去。」

她也發現，很多同齡人都在面對友情的變化，「像我朋友的朋友，有的感覺才剛要變成好朋友，結果卻因為小誤會就不再說話。這種事很常發生，所以大家都很怕失去重要的人。」

〈青春花花世界〉快樂與煩惱的兩面

對子翔來說，朋友是青春裡最可靠的存在，但成績壓力像一道揮不去的陰影；佳綺在創作中找到自我，卻也要面對不被理解的眼光；彤彤在關係中感受到心動與溫暖，也嘗過友情破裂的無力感。

或許，青春的快樂與煩惱，像一枚硬幣的兩面。它們讓青少年的生活充滿色彩，也逼著他們在喜悅與挫折間，慢慢學會與他人或是自己相處。

