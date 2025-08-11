自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

《伏魔英雄帖之再現白光劍》連演3天收官 大阪觀眾熱情不減

2025/08/11 21:00

在大阪的演出由於在戶外，戲偶反而能走到觀眾身旁，進行更深入的互動。（文化部提供）在大阪的演出由於在戶外，戲偶反而能走到觀眾身旁，進行更深入的互動。（文化部提供）

〔記者董柏廷／大阪報導〕文化部「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」系列活動中，由新勝景掌中劇團演出的布袋戲《伏魔英雄帖之再現白光劍》，自8月9日起在大阪市中央公會堂廣場連演三日，今（11）日迎來最後一場，由台中豐原發源的新勝景掌中劇團策劃，集結台灣多家布袋戲團與九天民俗技藝團合作演出，呈現多元風格與現代技術融合的偶戲表演。

劇目致敬台灣經典戲曲，融合各地掌中劇團的操偶特色與擊鼓節奏，並加入「扮仙戲」暖場，讓觀眾在開演前就能感受到節慶氛圍。戲偶化身的招財童子與進寶郎君會在場間穿梭與觀眾互動，並撒送糖果，增添交流感。現場設置日文字幕與口譯，方便日本觀眾理解劇情。

在社群受到最多觀眾敲碗期待的布袋戲《伏魔英雄帖之再現白光劍》，早早就吸引觀眾入席，演出過程也頻頻拿出相機及手機記錄精彩的片刻。（文化部提供）在社群受到最多觀眾敲碗期待的布袋戲《伏魔英雄帖之再現白光劍》，早早就吸引觀眾入席，演出過程也頻頻拿出相機及手機記錄精彩的片刻。（文化部提供）

3天的演出均在戶外舉行。首演當日，布袋戲偶與另一場節目的巨型人偶艾拉即興互動，形成跨節目橋段。觀眾中不乏遠從北海道專程前來的愛好者，有人甚至穿著Cosplay造型參與活動，吸引不少攝影鏡頭。第二場適逢傍晚大雨，觀眾依然撐傘守候至散場，現場氣氛持續熱烈。

今日壓軸場延續前兩天的觀演熱度，開演前廣場已聚集大批觀眾，靠近舞台的席位更是一早就有人占位，今日同樣在演出時天公飄雨，觀眾仍撐傘觀看演出。表演中段偶有微風吹動舞台上懸掛的布幕，意外形成光影效果，與光雕投影的變化交織。此3日演出不僅讓日本觀眾看見台灣布袋戲的多樣面貌，也藉由跨團合作、現場互動與多媒體技術，展現傳統表演在不同文化場域中的新樣貌。

來自台灣各地的操偶師，各家「名師」匯聚，呈現臺灣布袋戲多元樣貌及進化軌跡。（文化部提供）來自台灣各地的操偶師，各家「名師」匯聚，呈現臺灣布袋戲多元樣貌及進化軌跡。（文化部提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應