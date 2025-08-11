《伏魔英雄帖之再現白光劍》連演3天收官 大阪觀眾熱情不減

在大阪的演出由於在戶外，戲偶反而能走到觀眾身旁，進行更深入的互動。（文化部提供）

〔記者董柏廷／大阪報導〕文化部「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」系列活動中，由新勝景掌中劇團演出的布袋戲《伏魔英雄帖之再現白光劍》，自8月9日起在大阪市中央公會堂廣場連演三日，今（11）日迎來最後一場，由台中豐原發源的新勝景掌中劇團策劃，集結台灣多家布袋戲團與九天民俗技藝團合作演出，呈現多元風格與現代技術融合的偶戲表演。

劇目致敬台灣經典戲曲，融合各地掌中劇團的操偶特色與擊鼓節奏，並加入「扮仙戲」暖場，讓觀眾在開演前就能感受到節慶氛圍。戲偶化身的招財童子與進寶郎君會在場間穿梭與觀眾互動，並撒送糖果，增添交流感。現場設置日文字幕與口譯，方便日本觀眾理解劇情。

在社群受到最多觀眾敲碗期待的布袋戲《伏魔英雄帖之再現白光劍》，早早就吸引觀眾入席，演出過程也頻頻拿出相機及手機記錄精彩的片刻。（文化部提供）

3天的演出均在戶外舉行。首演當日，布袋戲偶與另一場節目的巨型人偶艾拉即興互動，形成跨節目橋段。觀眾中不乏遠從北海道專程前來的愛好者，有人甚至穿著Cosplay造型參與活動，吸引不少攝影鏡頭。第二場適逢傍晚大雨，觀眾依然撐傘守候至散場，現場氣氛持續熱烈。

今日壓軸場延續前兩天的觀演熱度，開演前廣場已聚集大批觀眾，靠近舞台的席位更是一早就有人占位，今日同樣在演出時天公飄雨，觀眾仍撐傘觀看演出。表演中段偶有微風吹動舞台上懸掛的布幕，意外形成光影效果，與光雕投影的變化交織。此3日演出不僅讓日本觀眾看見台灣布袋戲的多樣面貌，也藉由跨團合作、現場互動與多媒體技術，展現傳統表演在不同文化場域中的新樣貌。

來自台灣各地的操偶師，各家「名師」匯聚，呈現臺灣布袋戲多元樣貌及進化軌跡。（文化部提供）

