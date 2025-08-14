自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

〈青少年的青春密語5-5〉訂作制服不夠看 從這些細節看孩子有多潮

2025/08/14 17:30

（資料照／彭博）（資料照／彭博）

〔記者董柏廷／採訪報導〕青春校園的制服像是一張空白畫布，但許多年輕人不甘只成為模板學生；他們在襪子、娃包、髮飾甚至髮型上，把青春自己的模樣畫出來。這些細節既能表達個人風格，也映射校園文化與世代差異。

本版採訪幾位國、高中生，從他們如何在制服中「加料」，看見穿搭裡的圈內認同與世代界線。同時，也包括隱隱存在的「髮禁」舊影。

．娃包延伸個人語氣

高一的彤彤（化名）最常被注意的是她背包上掛的「娃包」——透明小包內裝偶像吊飾或角色小物，搭配不同款式的襪子，是她個人語氣的延伸。她模仿TikTok 同學搭配，也觀察到身邊同學有的背K‑pop小卡娃包，有的索性掛自創貼布徽章，這些小細節不僅療癒，也容易打開話題。

．制服配飾表現同掛風格

國三的立業（化名）會在制服褲管上燙貼花朵貼布，或在胸口配戴別針徽章。這些微調她說是在IG街拍看到的風格，校園裡多人模仿：有同學換彩色鞋帶，有的掛品牌吊飾，每一種細節都是同學之間的默契。「這樣不浮誇，但只要被懂的人看到，就知道你是哪一掛。」她觀察到這種風格分流，在高中生群體中非常普遍。

．髮型規範引形象壓力

此外，2005 年教育部明文規定不得在校規中強制規範學生髮型，多數學校也因此取消了正式的「髮禁」。但在許多青少年的感受裡，真正的自由並沒有完全到來。高二的子逸（化名）觀察到，即使校規沒有明文限制，仍有師長會對學生的髮型與髮色找麻煩。「像我們學校不用剪平頭，但有同學留了長瀏海，還是會被叫去問；有人染了淺棕色，也會被要求染回黑髮。」他說，這些師長往往找不到明確的規則依據，只會說一句：「學生就應該有學生的樣子。」但這句話在學生耳裡，聽起來更像是一種模糊又籠統的壓力。

在髮禁褪去的年代中，雖然制度鬆綁的速度有限，但對他們而言，髮型不只是外觀選擇，更是自我表達的一部分。當制度看似鬆綁，卻依舊被傳統觀念緊箍，形象管理就成了一場與校園文化的拔河。

〈青春花花世界〉自我風格至上　少土了

在他們眼中，「潮」的關鍵不是昂貴，而是細節與搭配是否自然且有心；「土」則是不搭配、過於制式，或是盲目跟風卻沒有融入自己的風格。

家綺說：「大家覺得『土』，通常是因為看得出來那個東西只是照抄別人的，不是真正屬於自己。」同班有人貼復古徽章、有人籃球鞋換鞋帶，也有人偷偷綁局部染色髮辮。相反地，「土」常被定義為無個性或跟不上節奏，例如統一長襪、背包不換、不搭配細節等。

從娃包、襪子、徽章到髮帶與髮型，這些制服以外的部分，變成青春的自我標記。他們並不追求浮誇，而是靠細節在圈內建立默契。

青少年們已經用穿搭細節證明：制服不能限制靈魂。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應