王鴻薇調罷團資料又嗆蟑螂窩 文化人表態反諷

〔記者凌美雪／台北報導〕國民黨立委王鴻薇被爆料大舉調閱挺罷免團體、公司及個人投標政府標案資料，還嗆，如果這些標案理直氣壯，幹嘛怕被查？「只有蟑螂窩才見不得光」。對此，出版人「A編工事中」臉書貼文反擊，所有標案內容，政府採購網都可以查得到，哪裡見不得光？耳聞王鴻薇「正在對其他表態支持罷免的文化人和文藝團體下殺手，沒想到是真的。」

A編工事中認為，「藍白最常講的綠色恐怖始終沒發生，但國民黨最熟悉的威權統治、思想審查倒是已經回來了。」也有人秀照片指出，幾家挺藍的媒體，近10年來拿到的標案總計都超過10億，質疑「王鴻薇不敢講大支拿的連零頭都沒有」；而民間團體不分立場，靠自己的專業勞務拿到補助和標案並完成委託。「如果沒有弊案，沒有不當利益，王鴻薇的骯髒手段就是徹徹底底的報復，沒有別的。真的不要騙我們不會查標案。」

「A編工事中」貼文經杜奕瑾轉貼，有人留言：「採購網、台灣公司網都有資料，是也真的不知道還要公布什麼？建議是比照辦理，立委赴中要報備並且公告上網。」

也有人感嘆，「罷免沒過就是必須面對這種嘴臉，包括比中指也是。」更有人認為，王鴻薇的做法就是明目張膽的「政治審查」；「最擔心的還是發生了，國民黨始終最會的就是威權手段」、「不愧是那些優秀支持者最愛的戒嚴第一品牌……」。

