大阪「We TAIWAN」登日本《每日新聞》專文報導 吸引6萬人參與

〔記者董柏廷／大阪報導〕文化部主辦的「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」活動自8月2日開幕以來，已在VS.、中央公會堂與中之島等地舉辦為期9天的展演與市集，累計吸引近6萬人次參與。線上遊戲「a-We TO GO」則突破3.5萬人次玩家加入。儘管上週六傍晚及週日全天遭遇降雨，中央公會堂內外的台灣文學展、巨偶艾拉與布袋戲演出，以及中之島公園的TAIWAN PLUS市集、童書之森台灣繪本專區，依然湧現滿場觀眾，現場氛圍熱烈。

活動已成為大阪市中心的文化亮點，並登上日本《每日新聞》晚報，以「大阪で多様な台湾文化に触れる 伝統とテクノロジー融合 舞台、映画、文学など129のプログラム（在大阪體驗多樣台灣文化 融合傳統與科技 舞台、電影、文學等共129項節目）」為題，介紹此次活動內容。報導指出，活動由台灣文化部與台北駐日經濟文化代表處台灣文化中心合作主辦，將持續至8月20日，在大阪市多個場館展開國際交流。節目涵蓋視覺藝術、舞台、電影、文學、工藝、市集與信仰等129項展演與互動體驗，結合傳統與現代科技，展現台灣文化魅力，促進觀眾交流。期間共有來自台灣與日本的38組、545位以上藝術家參與，規模龐大。

現場活動中，中央公會堂廣場的布袋戲演出吸引觀眾圍聚，戲偶在舞台與觀眾席間互動，還有觀眾以Cosplay造型到場拍照留念。巨偶艾拉的登場成為另一焦點，與觀眾揮手致意、合影留念，不少家庭與孩童主動靠近合影，形成熱鬧的交流場面。中之島公園的市集則雲集多家台灣品牌與美食攤位，結合童書之森的繪本閱讀區，吸引親子族群駐足。

雖然天氣不穩，觀眾仍冒雨參加，撐傘排隊等候入場的景象在週末隨處可見。部分表演團隊因應天候變化，靈活調整演出動線，讓觀眾在不同角度都能欣賞節目。現場志工與工作人員持續協助觀眾進出與座位安排，維持活動秩序，確保體驗流暢。

「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」後續活動將持續推出，包括台灣電影專場、沉浸式VR體驗、文學講座及各類舞台演出，為期至8月20日。主辦單位呼籲民眾把握最後檔期，透過多元節目深入認識台灣文化。

