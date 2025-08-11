桃市文化局挖掘在地文化故事 「桃澗時記」成果展重現雙城舊事

桃園市文化局完成「桃仔園．澗仔壢雙城舊事」新書，並推出「桃澗時記」桃園舊城人文史地歷史調查研究計畫成果展。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府文化局重現桃園與中壢舊城的歷史文化記憶，推動「桃園舊城人文史地歷史調查研究計畫」，委託台灣文化事業發展協會、由中央大學歷史研究所教授鄭政誠帶領團隊，透過田野調查、訪談耆老、老地圖研究與市民熱情共筆等多元方式，完成「桃仔園．澗仔壢雙城舊事」一書，並在桃園區、中壢區分別推出「桃澗時記」成果展，邀請市民共同走入雙城舊事的歷史場域。

計畫主持人鄭政誠表示，此計畫以「歷史與建築」、「交通與產業」、「城區生活與老店」、「名人與文學」4大主題，探索桃園與中壢舊城區的歷史紋理。研究團隊採訪陳合發家族、泰益商行、吳姓老商號與丸永運送公司、彭元吉刃物等地方世家，並彙整1940年代美軍地圖、台灣早期航空照片等珍貴圖像資料，建立在地歷史人文的厚實基礎。

文化局長邱正生說，此計畫成果展8月13至24日於中壢區舊城「壢景町分局長宿舍」展出（週一、二休館），8月27日至11月30日在桃園區大廟口派出所2樓展出（週一休館），兩展區呼應南北雙城的歷史地位與文化特色，從農業、商業、文學等層面重現城鎮風貌，並呈現「桃園吟社」與「以文吟社」等在地詩社的文人風華。

桃園市長張善政今（11）日參與中壢場開幕表示，此新書出版搭配展覽，主要介紹桃園與中壢老城區過去歷史背景，希望為老城區注入新生命，在硬體上市府著手老城再生計畫，也把老城區歷史故事挖掘出來呈現在新書及展覽中，讓市民體會除青埔高鐵特區、桃園航空城開展新建設的同時，還有桃園及中壢舊城區文化歷史值得珍惜。

參與共筆的謝美金回憶「當時中壢仁海宮的兩側還是繁忙的拆船業，工人揮汗工作的場景至今仍歷歷在目」，足以說明不臨海的中壢新街如何在民國60、70年代成為產業鏈的一環，曾經盛極一時、外銷國際的「中壢三寶」之一鎌刀製造產業就是如此。

另一共筆的林文婷憶及「民國78年中壢火車站前財神戲院為提升來客率與證券公司合作，將早場做為股友看盤買賣的場所，其創新模式引起證管會關注並禁止」，財神戲院可是當年台灣股市狂熱的縮影。

包括都市發展局長江南志、中壢區長李日強、前中壢區長林香美、市議員舒翠玲、梁為超、陳美梅、劉曾玉春、彭俊豪、中壢仁海宮常務董事陳健盛、前中壢社區大學校長藍清水、丸永中壢運輸公司董事長曾隆瑞等均一同出席。

