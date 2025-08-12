自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 國際藝聞

德國當代美術館攜手香奈兒 大型雕塑《擁抱》進駐漢堡火車站

2025/08/12 08:00

克拉拉‧霍斯內德洛娃於漢堡火車站─國家當代藝術美術館大廳設置的《擁抱》。（法新社提供）克拉拉‧霍斯內德洛娃於漢堡火車站─國家當代藝術美術館大廳設置的《擁抱》。（法新社提供）

〔李珞玟／綜合外電報導〕德國柏林的漢堡火車站─國家當代藝術美術館（Hamburger Bahnhof–Nationalgalerie der Gegenwart）於今年初宣布，與香奈兒文化基金（CHANEL Culture Fund）簽訂三年合作計畫，每年贊助漢堡火車站美術館委託藝術家創作。首屆作品為捷克青年藝術家克拉拉‧霍斯內德洛娃（Klára Hosnedlová, 1990-）創作的大型雕塑裝置《擁抱》（Embrace），展期至10月26日。

9公尺高的亞麻掛毯，狀似動物毛皮或異世界生物。（法新社提供）9公尺高的亞麻掛毯，狀似動物毛皮或異世界生物。（法新社提供）掛毯主要以亞麻製成，保留孔洞與間隙。（法新社提供）掛毯主要以亞麻製成，保留孔洞與間隙。（法新社提供）

這是霍斯內德洛娃迄今最大規模的個展，在占地2500平方公尺的舊火車車廂停放處，懸掛6塊9公尺高、不規則形、留有孔洞的亞麻掛毯，狀似動物毛皮或異世界生物，當觀眾穿梭其間，彷彿被包裹其中。

兩側牆面上化石般的浮雕。（法新社提供）兩側牆面上化石般的浮雕。（法新社提供）兩側牆面上化石般的浮雕。（法新社提供）兩側牆面上化石般的浮雕。（法新社提供）

掛毯中央與兩側牆面，安放著化石般的浮雕，靈感源自捷克摩拉維亞地區的史前生態，也讓人聯想起中歐共產主義國家公共建築中的社會主義壁畫。粗曠的浮雕中，還融入脆弱的玻璃和精緻的刺繡作品，呈現日常生活中的片刻風景。

《擁抱》中亞麻掛毯一隅。（法新社提供）《擁抱》中亞麻掛毯一隅。（法新社提供）

當觀眾走過3000塊方形混凝土板鋪成的地面，大廳的工業風建築倒映在樹脂水漥中，與懸掛的柔軟掛毯形成對比。同時，空氣中混雜著亞麻和泥土氣味，現場從柏林電音夜店借來的陳舊音響中，播放著捷克饒舌音樂、摩拉維亞（Moravia）方言的女子合唱等，讓工業化的當代空間與捷克鄉間的歷史記憶交融擁抱。

《擁抱》中亞麻掛毯一隅。（法新社提供）《擁抱》中亞麻掛毯一隅。（法新社提供）

霍斯內德洛娃刻意保留了作品的「未完成」狀態，期望《擁抱》並非成為紀念碑式的裝置藝術，而更像一層能夠不斷吸收、回應、演變的膜，呼喚觀眾去銘記個人與政治、工藝與概念、脆弱與力量之間，那層可滲透的邊界。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應