德國當代美術館攜手香奈兒 大型雕塑《擁抱》進駐漢堡火車站

克拉拉‧霍斯內德洛娃於漢堡火車站─國家當代藝術美術館大廳設置的《擁抱》。（法新社提供）

〔李珞玟／綜合外電報導〕德國柏林的漢堡火車站─國家當代藝術美術館（Hamburger Bahnhof–Nationalgalerie der Gegenwart）於今年初宣布，與香奈兒文化基金（CHANEL Culture Fund）簽訂三年合作計畫，每年贊助漢堡火車站美術館委託藝術家創作。首屆作品為捷克青年藝術家克拉拉‧霍斯內德洛娃（Klára Hosnedlová, 1990-）創作的大型雕塑裝置《擁抱》（Embrace），展期至10月26日。

9公尺高的亞麻掛毯，狀似動物毛皮或異世界生物。（法新社提供）掛毯主要以亞麻製成，保留孔洞與間隙。（法新社提供）

這是霍斯內德洛娃迄今最大規模的個展，在占地2500平方公尺的舊火車車廂停放處，懸掛6塊9公尺高、不規則形、留有孔洞的亞麻掛毯，狀似動物毛皮或異世界生物，當觀眾穿梭其間，彷彿被包裹其中。

兩側牆面上化石般的浮雕。（法新社提供）兩側牆面上化石般的浮雕。（法新社提供）

掛毯中央與兩側牆面，安放著化石般的浮雕，靈感源自捷克摩拉維亞地區的史前生態，也讓人聯想起中歐共產主義國家公共建築中的社會主義壁畫。粗曠的浮雕中，還融入脆弱的玻璃和精緻的刺繡作品，呈現日常生活中的片刻風景。

《擁抱》中亞麻掛毯一隅。（法新社提供）

當觀眾走過3000塊方形混凝土板鋪成的地面，大廳的工業風建築倒映在樹脂水漥中，與懸掛的柔軟掛毯形成對比。同時，空氣中混雜著亞麻和泥土氣味，現場從柏林電音夜店借來的陳舊音響中，播放著捷克饒舌音樂、摩拉維亞（Moravia）方言的女子合唱等，讓工業化的當代空間與捷克鄉間的歷史記憶交融擁抱。

《擁抱》中亞麻掛毯一隅。（法新社提供）

霍斯內德洛娃刻意保留了作品的「未完成」狀態，期望《擁抱》並非成為紀念碑式的裝置藝術，而更像一層能夠不斷吸收、回應、演變的膜，呼喚觀眾去銘記個人與政治、工藝與概念、脆弱與力量之間，那層可滲透的邊界。

