孫翠鳳自嘲快進故宮的人 明華園32年名作不單挑 苦情男主分身是他

《界牌關傳說》由陳昭婷（左起）與孫翠鳳與分飾男女主角，同樣擁有俊美扮相的李郁真將於後半段接續演男主角羅通，能文能武的吳米娜過去在藝生傳承版也曾演過羅通；放眼出色的新世代演員，孫翠鳳自嘲是快被送進故宮的人。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕明華園首席編導陳勝國32年前創作的《界牌關傳說》，被譽為歌仔戲百年來最浪漫的代表作，將於9月重返國家戲劇院舞台。由傳統戲劇無敵小生孫翠鳳領銜演出男主角羅通，攜手明華園藝術家族新生代演員共同呈獻。但在今（11）日的宣告記者會上，孫翠鳳卻自嘲是快被送進故宮的人，故事後半場的羅通，將由扮相與他同樣俊美的弟子李郁真挑大樑。

其實與其說是自嘲資深到可以進故宮，真正的用心是傳承，近年孫翠鳳也多次在主演的戲劇中，由年輕世代優秀演員輪番擔任分身；《界牌關傳說》外台演出及藝生傳承版中，陳昭賢與吳米娜都曾飾演過羅通，此次重返國家戲劇院，則由李郁真飾分身。

碩士畢業的李郁真原來就工生行，因外型斯文，扮相也深受喜愛。不過，談到要與師父在同一場戲演出同一個角色，李郁真還是坦言壓力不小，因為《界牌關傳說》不僅讓孫翠鳳在前半段又打、又跪、又哭，後半段接續演羅通的李郁真，還要延續戲劇張力，在苦情糾結的最後，還要犧牲自己的生命，可說一點也不輕鬆。

