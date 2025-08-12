限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
國寶編劇歌仔戲版羅茱生死戀 風雪中的烽火 製作人預告震撼收尾
《界牌關傳說》男主之一李郁真演出畫面。（國家兩廳院提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕明華園總團將於9月重返國家戲劇院演出32年前的經典名作《界牌關傳說》，這齣由國家文藝獎得主陳勝國編劇的大戲，改編自傳統歌仔戲與京劇中的《羅通掃北》，以往多被視為武生展現身段與武打功夫的重要戲碼，但陳勝國跳脫傳統框架，賦予作品全新詮釋，轉而聚焦在羅通與屠爐公主之間敵對國家的愛情故事為主軸，儼然歌仔戲版的《羅密歐與茱麗葉》，也是明華園深受觀眾喜愛的代表作之一。
《界牌關傳說》劇情敘述一對異國情侶，因政治立場的對立與受老舊封建思想的束縛，有情人無法成眷屬，最後女主角屠爐公主得知鴛鴦夢碎後自刎以求完節，男主角羅通為信守與公主的承諾，坦然面對生死約定，而界牌關也因人們的背信，傾倒在戰火中。
請繼續往下閱讀...
明華園戲劇總團執行長、《界牌關傳說》製作人 陳昭賢。（國家兩廳院提供）
「那年春水初融，他們在湖畔初見；那年雪落無聲，他為誓言捨命赴關。」一段在邊關風雪中綻放的愛，製作人陳昭賢表示，在《界牌關傳說》中，最值得觀眾期待的，就是界牌關傾倒在戰火中那幕，將會是此劇最震撼的收尾，觀眾可以拭目以待。
而已為人母的陳昭賢還說，「羅通是我喜歡的前3名男主角」，她為此劇下的註解是，羅通「除了守護愛情之外，扛著被擊碎的心靈，為兄弟為家人再戰一次，帥翻天！」直說是可以嫁的男人。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒文章
網友回應