國寶編劇歌仔戲版羅茱生死戀 風雪中的烽火 製作人預告震撼收尾

《界牌關傳說》男主之一李郁真演出畫面。（國家兩廳院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕明華園總團將於9月重返國家戲劇院演出32年前的經典名作《界牌關傳說》，這齣由國家文藝獎得主陳勝國編劇的大戲，改編自傳統歌仔戲與京劇中的《羅通掃北》，以往多被視為武生展現身段與武打功夫的重要戲碼，但陳勝國跳脫傳統框架，賦予作品全新詮釋，轉而聚焦在羅通與屠爐公主之間敵對國家的愛情故事為主軸，儼然歌仔戲版的《羅密歐與茱麗葉》，也是明華園深受觀眾喜愛的代表作之一。

《界牌關傳說》劇情敘述一對異國情侶，因政治立場的對立與受老舊封建思想的束縛，有情人無法成眷屬，最後女主角屠爐公主得知鴛鴦夢碎後自刎以求完節，男主角羅通為信守與公主的承諾，坦然面對生死約定，而界牌關也因人們的背信，傾倒在戰火中。

請繼續往下閱讀...

明華園戲劇總團執行長、《界牌關傳說》製作人 陳昭賢。（國家兩廳院提供）

「那年春水初融，他們在湖畔初見；那年雪落無聲，他為誓言捨命赴關。」一段在邊關風雪中綻放的愛，製作人陳昭賢表示，在《界牌關傳說》中，最值得觀眾期待的，就是界牌關傾倒在戰火中那幕，將會是此劇最震撼的收尾，觀眾可以拭目以待。

而已為人母的陳昭賢還說，「羅通是我喜歡的前3名男主角」，她為此劇下的註解是，羅通「除了守護愛情之外，扛著被擊碎的心靈，為兄弟為家人再戰一次，帥翻天！」直說是可以嫁的男人。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法