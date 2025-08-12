自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

藝術共創無國界！雙殊學生跨國融合創作展在葫蘆墩文化中心

2025/08/12 14:22

賴盈秀（右二）帶領雙殊生進行跨域創作，背後作品為《綠川街景》。（記者歐素美攝）賴盈秀（右二）帶領雙殊生進行跨域創作，背後作品為《綠川街景》。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市葫蘆墩文化中心與異起飛雙殊教育中心合辦「跨越分類與界限的友誼─雙殊學生跨國融合創作展」，集結來自台灣、越南、柬埔寨、香港等地「雙重殊異」學生的創作能量，展現一場前所未見的跨界藝術對話！這群孩子以藝術揮灑獨特天賦，跨越學籍、國界與想像，展出至8月31日止。

葫蘆墩文化中心表示，「雙重殊異」意指同時具備資優及特教雙重特質的孩子。資優教師賴盈秀基於雙殊孩子在主流教育體系中時常被「遮蔽效應」掩蓋，於2017年創立「異起飛——雙殊教育中心」，今年首度以國際規模策畫展覽，讓來自不同文化的學生們，從共同創作中連結彼此，藉以讓大眾體會，每一份與眾不同的天賦，都值得被看見。

台灣雙殊生盧璽文（左）及廖皇瑾（右），以「城市之光」為題，描繪出香港印象。（記者歐素美攝）台灣雙殊生盧璽文（左）及廖皇瑾（右），以「城市之光」為題，描繪出香港印象。（記者歐素美攝）

賴盈秀指出，這次展覽主題為「城市之光」，進行資優生與雙殊生的跨域創作，每一幅作品都是生命最真實的筆觸。其中，《綠川街景》以台中綠川流域為主題，融合宮原眼科、台中公園、東協廣場等城市地標，涵蘊台灣在地色彩與人文溫度；《港邊夜景》描繪淡水郵輪、101煙火、平溪天燈，兩幅作品跨海集結60位香港特教學生，拼貼打造270公分巨幅日夜美景作品，展現兩地城市面貌的交錯流動。

作品《雲中遊龍—御風飛翔》，神龍飛翔於雲端，象徵雙殊孩子勇敢翱翔的心志，並將於8月17日特別舉辦開幕式，邀請貴賓參與現場共創，「異，起飛」無限想像的藝術世界。

