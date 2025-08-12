自由電子報
藝文 > 即時

崩損的國定古蹟 台灣府城城殘蹟垣南門段緊急太空包防護

2025/08/12 14:29

南門城防災措施，緊急太空包防護。（南市文資處提供）南門城防災措施，緊急太空包防護。（南市文資處提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國定古蹟「台灣府城城門及城垣殘蹟」南門段城垣，日前因連日豪雨導致結構受損並發生部分塌陷，管理單位國立台南女中已設置封鎖線及警示標誌，並在南市文化資產管理處指導下，先採用太空包與CLSM（高流動性回填材料）疊砌2至3層加固崁腳，防止內部土層持續流失，爭取在楊柳颱風來襲前完成防護工程。市府亦將協助該校儘速辦理緊急採購，並配合文化部文化資產局爭取補助經費，確保古蹟保存無虞。

南門城防災措施。（南市文資處提供）南門城防災措施。（南市文資處提供）

因應近期丹娜絲颱風與西南氣流帶來的豪大雨影響，南市已全面啟動轄內古蹟與歷史建築的巡檢防護工作，並提前預作防颱準備，包括清理天溝與排水系統、檢查並加固門窗、低窪區域備妥抽水設備等，也通知相關民間文資身分的古蹟和歷史建築預先防範，以降低風雨侵襲造成的損害。

針對部分既有損害，國定古蹟三山國王廟龍虎井潑水問題，已於今年6月提送天溝設置計畫予中央，待審查通過後即可施作。另祀典武廟滲水問題已久，已於113年啟動損壞調查設計，預計今年完成。先前修繕完成的西社在這次颱風及豪大雨的考驗下安然過關。

文化資產管理處提醒，南門段城垣位於交通要道旁，近期進行加固與搶修期間，周邊路段將有施工人員與設備進出，呼籲用路人行經該區時減速慢行，並可視情況改道，以維護自身與施工安全。

文化資產管理處處長陳思瑀表示，颱風季節是古蹟防護的關鍵期，已率先針對轄內古蹟展開巡檢與防颱措施，並協助管理單位落實修繕與防護工程，從南門段城垣的緊急搶修到各廟宇防水防風設施的檢修，市府將持續關注檢視及追踪進度，與各單位共同守護台南珍貴的文化資產。

