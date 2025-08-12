國際交流新篇章！淡水古蹟博物館成為荷蘭商館文化遺產會員

新北市立淡水古蹟博物館成為荷蘭商館文化遺產聯網會員。（淡水古蹟博物館提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市立淡水古蹟博物館以國定古蹟淡水紅毛城之名，受邀加入日本松浦史料博物館於2015年成立的荷蘭商館文化遺產聯網（DTPHN），成為該組織會員，正式開啟與全球9國18處荷蘭歷史遺產城市的合作與交流。淡古館長蔡美治表示，期望藉此強化國際文化對話，推廣淡水深厚的歷史底蘊，讓世界更多了解淡水的歷史與文化。

秘書處代表岡山芳治（右1）、首個主辦機構代表Nadia Purwestri（左2）及其他會員的共同見證下，淡古館長蔡美治（右2）代表正式簽署為荷蘭商館文化遺產聯網會員。（淡水古蹟博物館提供）

該聯網串連荷蘭東印度公司（VOC）遺構及管理單位，目前會員遍及台灣、印尼、泰國、斯里蘭卡、日本、馬來西亞、印度、孟加拉、緬甸等9國18處。其中淡水紅毛城建於1628年，先由西班牙興建聖多明哥城，1642年被荷蘭重建為安東尼堡，見證近400年台灣歷史文化。

淡水古蹟博物館長蔡美治在荷蘭商館文化遺產聯網會員大會中進行英文專題演。（淡水古蹟博物館提供）

在文化部支持下，淡古館長蔡美治率隊赴會員大會並簽署成為會員。蔡美治進行英文專題演講，推廣淡水古蹟文化，館員余晟光發表關於紅毛城歷史與早期現代化研究，促進會員間知識共享與文化交流。

蔡美治表示，此次加入聯網開啟全新國際合作，希望持續透過國際組織邀請世界走進淡水，看見北台灣最重要的古蹟重鎮。另外，淡古已著手籌備有關荷蘭東印度公司亞洲貿易發展的國際特展，呈現來自荷蘭商館文化遺產聯網會員們的珍貴文物與圖文資料，讓觀眾透過全球視野重溫盛況。

