蔡明亮《行者》海外巡迴首場 洛杉磯影迷搶跟李康生慢走

李康生（前）邀請洛杉磯觀眾一同體驗《行者》中的慢走。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕駐洛杉磯辦事處台灣書院與美國電影中心（American Cinematheque）合作，邀請導演蔡明亮、演員李康生赴美，於8月6日至10日在Los Feliz 3及Aero Theatre舉辦《行者》系列專題影展，並於8月10日壓軸推出海外首場《行者》十部曲馬拉松，播映當日場次完售，共有400多位觀眾全程參與，互動熱烈。

文化部表示，《行者》系列自2012年起陸續創作，結合行為藝術與佛家精神，足跡遍及台北、香港、東京、巴黎、華盛頓等8座城市。每段影片播放前，蔡明亮與李康生皆親自上台簡介並與觀眾交流，其中一次，李康生更邀請觀眾上台體驗片中的「慢走」。現場觀眾踴躍響應、擠滿前台，與李康生同步化身「行者」，成為全場最難忘的瞬間。

《行者》導演蔡明亮（左2）、主演李康生（左1）、製片王雲霖（右2）與駐洛杉磯台灣書院主任簡德源（右1）放映現場合影。（文化部提供）

蔡明亮分享，他常想像李康生能否以行者的姿態出現在世界各地，認為《行者》系列創作不應該停下來，即使不知道會走到哪裡、會走多久，只要有人邀請，他都會啟程前往，也許未來，還會累積到《行者》的20部馬拉松。

駐洛杉磯台]灣書院指出，蔡明亮本次以洛杉磯為首站，後續將於8月13日至19日於墨西哥市的墨西哥電影中心、8月21日至24日在奧斯汀電影院、8月22日至31日於舊金山柏克萊大學藝術博物館及太平洋電影資料館，舉辦巡迴影展，將台灣電影藝術帶入北美藝文圈。

