自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 國際藝聞

蔡明亮《行者》海外巡迴首場 洛杉磯影迷搶跟李康生慢走

2025/08/12 14:01

李康生（前）邀請洛杉磯觀眾一同體驗《行者》中的慢走。（文化部提供）李康生（前）邀請洛杉磯觀眾一同體驗《行者》中的慢走。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕駐洛杉磯辦事處台灣書院與美國電影中心（American Cinematheque）合作，邀請導演蔡明亮、演員李康生赴美，於8月6日至10日在Los Feliz 3及Aero Theatre舉辦《行者》系列專題影展，並於8月10日壓軸推出海外首場《行者》十部曲馬拉松，播映當日場次完售，共有400多位觀眾全程參與，互動熱烈。

文化部表示，《行者》系列自2012年起陸續創作，結合行為藝術與佛家精神，足跡遍及台北、香港、東京、巴黎、華盛頓等8座城市。每段影片播放前，蔡明亮與李康生皆親自上台簡介並與觀眾交流，其中一次，李康生更邀請觀眾上台體驗片中的「慢走」。現場觀眾踴躍響應、擠滿前台，與李康生同步化身「行者」，成為全場最難忘的瞬間。

《行者》導演蔡明亮（左2）、主演李康生（左1）、製片王雲霖（右2）與駐洛杉磯台灣書院主任簡德源（右1）放映現場合影。（文化部提供）《行者》導演蔡明亮（左2）、主演李康生（左1）、製片王雲霖（右2）與駐洛杉磯台灣書院主任簡德源（右1）放映現場合影。（文化部提供）

蔡明亮分享，他常想像李康生能否以行者的姿態出現在世界各地，認為《行者》系列創作不應該停下來，即使不知道會走到哪裡、會走多久，只要有人邀請，他都會啟程前往，也許未來，還會累積到《行者》的20部馬拉松。

駐洛杉磯台]灣書院指出，蔡明亮本次以洛杉磯為首站，後續將於8月13日至19日於墨西哥市的墨西哥電影中心、8月21日至24日在奧斯汀電影院、8月22日至31日於舊金山柏克萊大學藝術博物館及太平洋電影資料館，舉辦巡迴影展，將台灣電影藝術帶入北美藝文圈。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應