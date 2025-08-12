《VS AI街頭對戰》 台灣新媒體藝術團隊進軍蒙特婁數位村

台灣新媒體藝術團隊「超維度」互動裝置《VS AI街頭對戰》，將於8月14至28日在蒙特婁展出。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台灣新媒體藝術團隊「超維度」受邀參加第26屆加拿大蒙特婁MUTEK藝術節展覽單元「數位村（MUTEK Village Numérique）」，將於8月14至28日在蒙特婁展出互動裝置《VS AI街頭對戰》，展現台灣科技藝術的創新實力，並與來自世界各地的科技藝術創作者同台交流。

「超維度」此行由文化部及駐紐約辦事處台北文化中心支持，文化部表示，MUTEK藝術節於2000年創立，每年夏天在蒙特婁舉行6天6夜活動，以電子音樂和即時音像藝術表演吸引超過5萬名觀眾參加。主辦單位自去年起特別在市中心打造沉浸式藝術展區「數位村」，於戶外展出來自世界各地的新媒體互動裝置，邀請觀眾感受藝術與科技交融的城市新體驗。

「超維度」受邀展出的《VS AI街頭對戰》，運用生成式AI技術重構街機遊戲對戰體驗，觀眾2人1組進行即時影像創作對決，由AI擔任評審，從畫面律動感與視覺風格轉換流暢度評選出勝利者。作品曾參加美國SXSW西南偏南藝術節、TCCF台灣創意內容大會、台北當代藝術館、TTXC台灣文化科技大會、台灣設計週等重要展會，裝置呈現的現場節奏感及參與互動性，受觀眾及專業人士好評。

駐紐約台北文化中心指出，MUTEK藝術節論壇及市場負責人Maurice Jones曾於2023年受邀參加文策院主辦的TCCF台灣創意內容大會，對台灣科技藝術的創新表現留下深刻印象。此次在駐蒙特婁辦事處牽線及文化部支持下，首度促成台灣團隊登上MUTEK藝術節。詳情可詢「MUTEK藝術節」數位村官網（https://village-numerique.mutek.org/en）。

