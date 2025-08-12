自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 國際藝聞

《VS AI街頭對戰》 台灣新媒體藝術團隊進軍蒙特婁數位村

2025/08/12 20:33

台灣新媒體藝術團隊「超維度」互動裝置《VS AI街頭對戰》，將於8月14至28日在蒙特婁展出。（文化部提供）台灣新媒體藝術團隊「超維度」互動裝置《VS AI街頭對戰》，將於8月14至28日在蒙特婁展出。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台灣新媒體藝術團隊「超維度」受邀參加第26屆加拿大蒙特婁MUTEK藝術節展覽單元「數位村（MUTEK Village Numérique）」，將於8月14至28日在蒙特婁展出互動裝置《VS AI街頭對戰》，展現台灣科技藝術的創新實力，並與來自世界各地的科技藝術創作者同台交流。

「超維度」此行由文化部及駐紐約辦事處台北文化中心支持，文化部表示，MUTEK藝術節於2000年創立，每年夏天在蒙特婁舉行6天6夜活動，以電子音樂和即時音像藝術表演吸引超過5萬名觀眾參加。主辦單位自去年起特別在市中心打造沉浸式藝術展區「數位村」，於戶外展出來自世界各地的新媒體互動裝置，邀請觀眾感受藝術與科技交融的城市新體驗。

「超維度」受邀展出的《VS AI街頭對戰》，運用生成式AI技術重構街機遊戲對戰體驗，觀眾2人1組進行即時影像創作對決，由AI擔任評審，從畫面律動感與視覺風格轉換流暢度評選出勝利者。作品曾參加美國SXSW西南偏南藝術節、TCCF台灣創意內容大會、台北當代藝術館、TTXC台灣文化科技大會、台灣設計週等重要展會，裝置呈現的現場節奏感及參與互動性，受觀眾及專業人士好評。

駐紐約台北文化中心指出，MUTEK藝術節論壇及市場負責人Maurice Jones曾於2023年受邀參加文策院主辦的TCCF台灣創意內容大會，對台灣科技藝術的創新表現留下深刻印象。此次在駐蒙特婁辦事處牽線及文化部支持下，首度促成台灣團隊登上MUTEK藝術節。詳情可詢「MUTEK藝術節」數位村官網（https://village-numerique.mutek.org/en）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應