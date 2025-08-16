＜世代交流＞偵探父母 探知孩子在幹嘛

（圖/陳佳蕙）

〔記者魏伶如／台北報導〕孩子不說就是不說，想知道孩子忙什麼、想什麼、愛什麼，當家長的，罩子要放亮，自己找答案。今天就介紹幾位家長的實戰經驗，看看他們是如何在不動聲色下，進入孩子的世界。

〈多看少說〉默默觀察 自然知道

文／古家榕（基隆市）

我向來奉行「多觀察，少說話」。對於女兒熱愛的「寵物島Livly Island」，自也是微笑閉上嘴，旁觀起她的虛擬世界。

遙想我國中時期，三更燈火五更雞；如今的女兒，最關心「官方何時要更新」；我在行事曆上，寫滿了待辦事項；她的小腦袋裡，則是「週一領券、週四進貨、每月十六號發放補助」的日常──面對這份熱情，我不解但傾聽。

漸漸地，得知女兒因收到大佬玩家送的「心願」禮物，神采飛揚一整天；又在其他玩家的協助下，順利讓遊戲人物Cos動漫角色；更在某玩家久未上線時，主動跑去人家的島嶼澆水，還不忘發訊關懷對方。

福爾摩斯曾說，「當排除所有不可能，剩下的哪怕再離奇，依然是真相。」此刻的女兒，活得跟我預期的完全不一樣，我卻不強求改造真相，而是打開框架接受她。

很多時候，我們總以為必須知道孩子在幹嘛，才有辦法認識他；事實上，當我們願意認識他，自然就會知道他在幹嘛，並為那份離奇的可能性，驚歎不已。

〈潛水追蹤〉從網路動態 拼湊全貌

文／珍妮佛（台中市）

兒子不太主動說自己的事、也鮮少發動態，所以很難從他口中或網路上來「瞭」他。但我卻經常是個「孩子不出聲、能知他的事」的媽媽。

兒子國中時，我從一個部落格知道他們一群中二生跑到書店拿立可白惡搞、被抓包後賠錢了事的惡作劇。

高二那年，FB上蓋的「恭喜在一起」的樓，讓我發現他交了女朋友，也「連連看」看到了那女孩。

北上念大學的他，手機在騎車途中摔爆、首次上夜店就醉臥路邊、購買演唱會門票遇上詐騙賣家……這些兒子都沒告訴我，但我卻藉由「側面消息」知悉大小事。

這要歸功他的好友們會將「日記」上傳社群媒體，看到攸關兒子的「蛛絲馬跡」，我就會繼續搜尋相關線索來拼湊出全貌。

不過我都秉持著「偵探勿語」的原則，有時候知道兒子都「幹了些什麼好事」，儘管內心很澎湃，但還是不主動「拷問」他未必想要告訴我的事。

潛水追蹤他好友們的發文，只是希望能對兒子有更多的了解，而不是要探兒隱私來興師問罪的啊！

〈無話不說〉餐後半小時 交流時刻

文／Jason（台北市）

晚餐過後，我還在廚房擦杯子，兒子就從房間晃出來，整個人癱在沙發上，像洩了氣的皮球。「爸，數學真的太難了啦，我快被壓了。」

我笑著看他，他又補了一句：「但今天體育課超好笑，有個同學上籃前打到鞋子飛出去，大家笑到不行！」

孩子的情緒像雲霄飛車，一下抱怨功課，一下分享趣事。這樣的對話，幾乎每天都有。朋友問我：「你兒子都國中了，還會跟你聊天喔？」我總是笑笑地說：「晚餐後的半小時，是我們家的黃金時段。」

從他還沒上幼兒園，我就習慣在睡前說故事讓他入睡，等他上了幼兒園，開始換我聽他說話，不管當時我在做什麼，只要他找我，我就會專心聽他說，無論是多小的事：午餐多難吃、同學說了什麼笑話……等他更大一些，我陪著他看YouTube，和他一起聽著油土伯閒扯淡。這些小事，慢慢在我們之間築起一座橋。

現在他長大了，功課壓力變大，房門常常關著，但我知道，那扇門從來沒真正關上。只要我坐下來，他就會把世界說給我聽。

〈察言觀色〉問不過多 見好就收

文／慧音（新竹縣）

觀察孩子平日收看的影音節目，有助了解孩子取向，還可增加親子話題。若孩子偕同朋友出門，可傳送是否已用餐、平安到達目的地的訊息關心，一併確認當下動態，孩子通常比較不會有被查勤的感受，且回覆意願頗高。

問不過「多」，是必須堅守的原則，絕對不能問過多問題，免得招致青少年厭煩。至於，何謂「多」？透過表情和語氣實則不難發現，得見好就收。當然，亦可視孩子當下情緒，隨機來點彈性變動。比如，打算帶孩子去看期待已久的電影時，這時候心情明顯愉快，肯定願意多說兩句。

需要特別注意的是，無論聽到任何事情，請務必保持鎮靜，不動聲色，否則就算戰火未燃，孩子也會為求自保，默默築起那道防禦之牆。你說，我這個當媽的，容易嗎？

日子久了，自然習慣這樣的對話節奏，與其交談不悅，甚至沒有結論，便以怒氣收尾，反倒覺得這樣的氣氛輕鬆多了。託孩子的福，我這個母親也獨自升級了。

