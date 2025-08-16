自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

＜世代交流＞偵探父母 探知孩子在幹嘛

2025/08/16 10:00

（圖/陳佳蕙）（圖/陳佳蕙）

〔記者魏伶如／台北報導〕孩子不說就是不說，想知道孩子忙什麼、想什麼、愛什麼，當家長的，罩子要放亮，自己找答案。今天就介紹幾位家長的實戰經驗，看看他們是如何在不動聲色下，進入孩子的世界。

〈多看少說〉默默觀察　自然知道

文／古家榕（基隆市）

我向來奉行「多觀察，少說話」。對於女兒熱愛的「寵物島Livly Island」，自也是微笑閉上嘴，旁觀起她的虛擬世界。

遙想我國中時期，三更燈火五更雞；如今的女兒，最關心「官方何時要更新」；我在行事曆上，寫滿了待辦事項；她的小腦袋裡，則是「週一領券、週四進貨、每月十六號發放補助」的日常──面對這份熱情，我不解但傾聽。

漸漸地，得知女兒因收到大佬玩家送的「心願」禮物，神采飛揚一整天；又在其他玩家的協助下，順利讓遊戲人物Cos動漫角色；更在某玩家久未上線時，主動跑去人家的島嶼澆水，還不忘發訊關懷對方。

福爾摩斯曾說，「當排除所有不可能，剩下的哪怕再離奇，依然是真相。」此刻的女兒，活得跟我預期的完全不一樣，我卻不強求改造真相，而是打開框架接受她。

很多時候，我們總以為必須知道孩子在幹嘛，才有辦法認識他；事實上，當我們願意認識他，自然就會知道他在幹嘛，並為那份離奇的可能性，驚歎不已。

〈潛水追蹤〉從網路動態　拼湊全貌

文／珍妮佛（台中市）

兒子不太主動說自己的事、也鮮少發動態，所以很難從他口中或網路上來「瞭」他。但我卻經常是個「孩子不出聲、能知他的事」的媽媽。

兒子國中時，我從一個部落格知道他們一群中二生跑到書店拿立可白惡搞、被抓包後賠錢了事的惡作劇。

高二那年，FB上蓋的「恭喜在一起」的樓，讓我發現他交了女朋友，也「連連看」看到了那女孩。

北上念大學的他，手機在騎車途中摔爆、首次上夜店就醉臥路邊、購買演唱會門票遇上詐騙賣家……這些兒子都沒告訴我，但我卻藉由「側面消息」知悉大小事。

這要歸功他的好友們會將「日記」上傳社群媒體，看到攸關兒子的「蛛絲馬跡」，我就會繼續搜尋相關線索來拼湊出全貌。

不過我都秉持著「偵探勿語」的原則，有時候知道兒子都「幹了些什麼好事」，儘管內心很澎湃，但還是不主動「拷問」他未必想要告訴我的事。

潛水追蹤他好友們的發文，只是希望能對兒子有更多的了解，而不是要探兒隱私來興師問罪的啊！

〈無話不說〉餐後半小時　交流時刻

文／Jason（台北市）

晚餐過後，我還在廚房擦杯子，兒子就從房間晃出來，整個人癱在沙發上，像洩了氣的皮球。「爸，數學真的太難了啦，我快被壓了。」

我笑著看他，他又補了一句：「但今天體育課超好笑，有個同學上籃前打到鞋子飛出去，大家笑到不行！」

孩子的情緒像雲霄飛車，一下抱怨功課，一下分享趣事。這樣的對話，幾乎每天都有。朋友問我：「你兒子都國中了，還會跟你聊天喔？」我總是笑笑地說：「晚餐後的半小時，是我們家的黃金時段。」

從他還沒上幼兒園，我就習慣在睡前說故事讓他入睡，等他上了幼兒園，開始換我聽他說話，不管當時我在做什麼，只要他找我，我就會專心聽他說，無論是多小的事：午餐多難吃、同學說了什麼笑話……等他更大一些，我陪著他看YouTube，和他一起聽著油土伯閒扯淡。這些小事，慢慢在我們之間築起一座橋。

現在他長大了，功課壓力變大，房門常常關著，但我知道，那扇門從來沒真正關上。只要我坐下來，他就會把世界說給我聽。

〈察言觀色〉問不過多　見好就收

文／慧音（新竹縣）

觀察孩子平日收看的影音節目，有助了解孩子取向，還可增加親子話題。若孩子偕同朋友出門，可傳送是否已用餐、平安到達目的地的訊息關心，一併確認當下動態，孩子通常比較不會有被查勤的感受，且回覆意願頗高。

問不過「多」，是必須堅守的原則，絕對不能問過多問題，免得招致青少年厭煩。至於，何謂「多」？透過表情和語氣實則不難發現，得見好就收。當然，亦可視孩子當下情緒，隨機來點彈性變動。比如，打算帶孩子去看期待已久的電影時，這時候心情明顯愉快，肯定願意多說兩句。

需要特別注意的是，無論聽到任何事情，請務必保持鎮靜，不動聲色，否則就算戰火未燃，孩子也會為求自保，默默築起那道防禦之牆。你說，我這個當媽的，容易嗎？

日子久了，自然習慣這樣的對話節奏，與其交談不悅，甚至沒有結論，便以怒氣收尾，反倒覺得這樣的氣氛輕鬆多了。託孩子的福，我這個母親也獨自升級了。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應