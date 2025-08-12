傳藝中心牽手月光海 台北串連花東共賞流行「原音」

台灣戲曲中心將推出2場《種歌者～原聲金曲風華再現》演唱會。（傳藝中心提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立傳統藝術中心台灣音樂館將於9至10月期間舉辦「風華再現─近代原民流行音樂系列活動」，透過多元視角的策劃與策展，重新認識近代原住民流行音樂的獨特風貌，同時更串連台北與花東，結合展覽與演唱會2大主軸，邀請民眾一同走進原住民流行音樂中的族群故事與時代風貌。

系列活動以演唱會揭開序幕，首場將於9月8日與東管處合作，在東海岸大地藝術節《月光・海音樂會－風華再現專場》中登場；另於9月27、28日，在台灣戲曲中心大表演廳推出2場《種歌者～原聲金曲風華再現》演唱會，由金枝演社藝術總監王榮裕及蘇達共同執導，以音樂劇場形式呈現，集結盧靜子、吳花枝、陳明仁、謝英雄等資深部落歌王歌后，及桑布伊、以莉．高露、王宏恩、陳建年等當代金曲歌手同台演唱。

請繼續往下閱讀...

原民歌手吳花枝將參與演唱會演出。（傳藝中心提供）

展覽部分由葉宗哲策展，「原音如此流行－從山地歌謠到流行金曲」特展，將帶領民眾了解流行的「原音」，從戰後的有聲採集、山地唱片產業的興起、社會運動與身分認同，到原青創作成為一首首流行金曲，深入呈現原住民流行音樂的多元面貌與文化流動。首展將於9月12至21日於華山1914文化創意產業園區西5館登場，並與財團法人台灣生活美學基金會合作，於10月1至12日巡迴至花蓮文化創意產業園區第17棟1樓展出。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法