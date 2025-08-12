自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

a-We火速圈粉大阪人！台灣文化吉祥物將變漫畫主角 王時思曝「國際任務」計畫

2025/08/12 21:14

a-We由設計師方序中設計，是此次「We TAIWAN」大阪的文化大使。（記者董柏廷攝）a-We由設計師方序中設計，是此次「We TAIWAN」大阪的文化大使。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／大阪報導〕「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪・關西世博」除了展覽、表演、科技藝術與市集，本屆吸睛大亮點，莫過於台灣設計師方序中設計的文化吉祥物「a-We」。文化部政務次長王時思接受本報專訪時透露，這個角色未來將不會只是一次性亮相，而是有完整的延伸計畫，並且將陪著台灣走向更多國際舞台。

喜歡台灣食物的日本人在大阪開設食堂，這次亦響應「WeTAIWAN」活動。（蚯蚓文化提供）喜歡台灣食物的日本人在大阪開設食堂，這次亦響應「WeTAIWAN」活動。（蚯蚓文化提供）

王時思表示，a-We一開始的設定，就把台灣人的性格投射進去，「溫和、友善、輕鬆幽默，但有自己的立場與韌性」。在｢We TAIWAN」大阪上，a-We不只出現在視覺設計中，也成了觀眾與展覽互動的媒介，透過逗趣表情與引導，讓現場氛圍更親近。

王時思透露，第1步預計讓a-We發展成「條漫」（Webtoon），讓這個角色的性格更立體、更飽滿，並以故事的方式傳遞台灣文化。她說明，「我們希望透過a-We重建台灣性格，讓它成為文化代言IP，甚至能執行國際任務，帶著台灣的文化去不同國家旅行，成為國際觀眾認識台灣的第一扇窗。」

文化部政務次長王時思透露，將會繼續「派任務」給a-We。（記者董柏廷攝）文化部政務次長王時思透露，將會繼續「派任務」給a-We。（記者董柏廷攝）

在國際文化策展的競爭中，打造具延續性的文化IP並不常見。王時思指出，多數展覽結束後，視覺與主題會淡出觀眾記憶，但若用角色的方式延伸，就能持續與觀眾互動，讓他們在日常生活中仍能被喚起對台灣文化的印象，「這也是我們希望在文化策展上留下的創新示範」。

日本民眾對a-We的反應以及周邊商品的熱銷或也印證了這個策略的可行性。有日本民眾形容它「像一位能陪你逛展、又會講故事的朋友」，也有人特地拍照打卡，並在社群分享與a-We的互動影片，引發討論。這種自發性的傳播，是文化策展最理想的延伸。

a-We的限量周邊包含貼紙、襪子以及手機殼等，都深受日本民眾喜愛。（記者董柏廷攝）a-We的限量周邊包含貼紙、襪子以及手機殼等，都深受日本民眾喜愛。（記者董柏廷攝）開賣即秒殺的a-We讓日本民眾也陷入瘋狂。（蚯蚓文化提供）開賣即秒殺的a-We讓日本民眾也陷入瘋狂。（蚯蚓文化提供）

「We TAIWAN」活動將持續至8月20日，本週還有狠劇場XR劇場《放開你的頭腦》、戶外廣場的《移動故事屋》、以及「TAIWAN PLUS台日新風」市集登場，參與者有機會在現場與a-We相遇，一睹這位未來「文化特派員」的風采。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應