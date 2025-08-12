a-We火速圈粉大阪人！台灣文化吉祥物將變漫畫主角 王時思曝「國際任務」計畫

a-We由設計師方序中設計，是此次「We TAIWAN」大阪的文化大使。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／大阪報導〕「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪・關西世博」除了展覽、表演、科技藝術與市集，本屆吸睛大亮點，莫過於台灣設計師方序中設計的文化吉祥物「a-We」。文化部政務次長王時思接受本報專訪時透露，這個角色未來將不會只是一次性亮相，而是有完整的延伸計畫，並且將陪著台灣走向更多國際舞台。

喜歡台灣食物的日本人在大阪開設食堂，這次亦響應「WeTAIWAN」活動。（蚯蚓文化提供）

王時思表示，a-We一開始的設定，就把台灣人的性格投射進去，「溫和、友善、輕鬆幽默，但有自己的立場與韌性」。在｢We TAIWAN」大阪上，a-We不只出現在視覺設計中，也成了觀眾與展覽互動的媒介，透過逗趣表情與引導，讓現場氛圍更親近。

王時思透露，第1步預計讓a-We發展成「條漫」（Webtoon），讓這個角色的性格更立體、更飽滿，並以故事的方式傳遞台灣文化。她說明，「我們希望透過a-We重建台灣性格，讓它成為文化代言IP，甚至能執行國際任務，帶著台灣的文化去不同國家旅行，成為國際觀眾認識台灣的第一扇窗。」

文化部政務次長王時思透露，將會繼續「派任務」給a-We。（記者董柏廷攝）

在國際文化策展的競爭中，打造具延續性的文化IP並不常見。王時思指出，多數展覽結束後，視覺與主題會淡出觀眾記憶，但若用角色的方式延伸，就能持續與觀眾互動，讓他們在日常生活中仍能被喚起對台灣文化的印象，「這也是我們希望在文化策展上留下的創新示範」。

日本民眾對a-We的反應以及周邊商品的熱銷或也印證了這個策略的可行性。有日本民眾形容它「像一位能陪你逛展、又會講故事的朋友」，也有人特地拍照打卡，並在社群分享與a-We的互動影片，引發討論。這種自發性的傳播，是文化策展最理想的延伸。

a-We的限量周邊包含貼紙、襪子以及手機殼等，都深受日本民眾喜愛。（記者董柏廷攝）開賣即秒殺的a-We讓日本民眾也陷入瘋狂。（蚯蚓文化提供）

「We TAIWAN」活動將持續至8月20日，本週還有狠劇場XR劇場《放開你的頭腦》、戶外廣場的《移動故事屋》、以及「TAIWAN PLUS台日新風」市集登場，參與者有機會在現場與a-We相遇，一睹這位未來「文化特派員」的風采。

