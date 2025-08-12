大阪We TAIWAN「台灣人的色彩」是什麼？林昆穎展出台灣人信念與適應力

大阪「We TAIWAN」以「混融色彩」主題呈現台灣視覺藝術作品，其中「光織自然展區｣呈現台灣染織文化的工藝美學。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／大阪報導〕繼2024巴黎文化奧運以「辦桌」為核心意象後，文化部今年在「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪．關西世博」轉以「台灣人的色彩」為策展主軸，呈現台灣多層次的文化面貌與跨界創造力。策劃人之ㄧ林昆穎接受本報專訪時指出，此次關鍵在於揭示「混融韌性的台灣人」，並透過表演藝術、視覺藝術與媒體藝術三條策展線，形構出台灣的文化光譜。

林昆穎回顧，巴黎文化奧運是以廟埕與慶典氛圍切入，舞台表演宛如獻給神明的應援儀式；大阪則進一步回到人的內在，描繪台灣人的性格、信念與應變力。「我們選擇用偶的意象，從傳統到當代，呈現民俗轉換的過程，甚至在文學展中，也以妖怪文化呼應這種混融性。」

策展中首次亮相的IP角色「A-WE」，由方序中設計，象徵能快速拼組、靈活應對的台灣性格。林昆穎形容，「A-WE」的誕生源自電玩NPC角色的概念，但在國際舞台上被賦予國家代言的任務，代表著多變且具韌性的文化氣場。

大阪公會堂是今年「We TAIWAN」展演場地之一，文化吉祥物a-We（左），溫柔守護著各地來客。（文化部提供）

林昆穎強調，台灣人的民族性常在信念與理性之間並行，面對天災與環境變動，能迅速調整策略、重新組隊，這也是策展試圖傳遞的核心訊息。「台灣人的色彩，不只是外在的繽紛，而是內在的信念與混融的智慧。」

