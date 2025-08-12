自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

大阪We TAIWAN「台灣人的色彩」是什麼？林昆穎展出台灣人信念與適應力

2025/08/12 21:15

大阪「We TAIWAN」以「混融色彩」主題呈現台灣視覺藝術作品，其中「光織自然展區｣呈現台灣染織文化的工藝美學。（記者董柏廷攝）大阪「We TAIWAN」以「混融色彩」主題呈現台灣視覺藝術作品，其中「光織自然展區｣呈現台灣染織文化的工藝美學。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／大阪報導〕繼2024巴黎文化奧運以「辦桌」為核心意象後，文化部今年在「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪．關西世博」轉以「台灣人的色彩」為策展主軸，呈現台灣多層次的文化面貌與跨界創造力。策劃人之ㄧ林昆穎接受本報專訪時指出，此次關鍵在於揭示「混融韌性的台灣人」，並透過表演藝術、視覺藝術與媒體藝術三條策展線，形構出台灣的文化光譜。

林昆穎回顧，巴黎文化奧運是以廟埕與慶典氛圍切入，舞台表演宛如獻給神明的應援儀式；大阪則進一步回到人的內在，描繪台灣人的性格、信念與應變力。「我們選擇用偶的意象，從傳統到當代，呈現民俗轉換的過程，甚至在文學展中，也以妖怪文化呼應這種混融性。」

策展中首次亮相的IP角色「A-WE」，由方序中設計，象徵能快速拼組、靈活應對的台灣性格。林昆穎形容，「A-WE」的誕生源自電玩NPC角色的概念，但在國際舞台上被賦予國家代言的任務，代表著多變且具韌性的文化氣場。

大阪公會堂是今年「We TAIWAN」展演場地之一，文化吉祥物a-We（左），溫柔守護著各地來客。（文化部提供）大阪公會堂是今年「We TAIWAN」展演場地之一，文化吉祥物a-We（左），溫柔守護著各地來客。（文化部提供）

林昆穎強調，台灣人的民族性常在信念與理性之間並行，面對天災與環境變動，能迅速調整策略、重新組隊，這也是策展試圖傳遞的核心訊息。「台灣人的色彩，不只是外在的繽紛，而是內在的信念與混融的智慧。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應