藝文 > 即時

大偶漫遊、光雕布袋戲、VR舞蹈 大阪「We TAIWAN 」台灣跨域藝術震撼大阪

2025/08/12 21:20

藝術報國的大偶「艾拉」。（文化部提供）藝術報國的大偶「艾拉」。（文化部提供）

〔記者董柏廷／大阪報導〕「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪．關西世博」不只是一場展覽，更像一座跨域創作的「文化星系」。從光雕布袋戲到VR舞蹈，再到漫步會場的大型偶像裝置，每一個作品都嵌入科技與文化的對話，展現台灣創作者的混融能量。

由方序中設計的吉祥物a-We成為此次最佳代言IP。（記者董柏廷攝）由方序中設計的吉祥物a-We成為此次最佳代言IP。（記者董柏廷攝）

策劃人之一林昆穎接受本報專訪時表示，此次三大策展線，包含表演藝術、視覺藝術與媒體藝術，既各自獨立又彼此串聯。視覺藝術如累積顏料與形體的手作層次，表演藝術則是長時間練功與排練的成果；媒體藝術則涵蓋文學、電影、VR、新媒體等跨界作品，講述各自獨立的故事。

《狩siù》於大阪市中央公會堂廣場演出，期盼傳遞臺日兩國「蓬萊雙島，人神共好」的核心精神。（文化部提供）《狩siù》於大阪市中央公會堂廣場演出，期盼傳遞臺日兩國「蓬萊雙島，人神共好」的核心精神。（文化部提供）

此外，林昆穎強調「科技」是策展內容的重要貫穿核心，光雕布袋戲將傳統戲偶與投影技術結合，賦予布袋戲全新視覺體驗；名為「艾拉」的大偶裝置則在會場中穿梭，象徵「未來的眼睛」，吸引觀眾互動拍照、以及即將登場的周東彥的VR舞蹈作品〈開你的頭腦〉，也將讓觀眾以沉浸式視角參與表演。

《黃翊與庫卡》於大阪公會堂的首演，細膩呈現人機共舞。（文化部提供）《黃翊與庫卡》於大阪公會堂的首演，細膩呈現人機共舞。（文化部提供）

展場之外，主題之夜、文學之夜等活動，讓觀眾不只是觀看，更能參與交流。林昆穎認為，這種跨場域的策劃方式，不僅展示創作成果，更傳遞台灣文化在國際交流中的多層次能量。

