中央帶隊跨國策展！林昆穎談大阪世博經驗：打造可複製的「文化世博」模式

林昆穎認為此次推出「主題之夜」、「文學之夜」、「A-WE之夜」等活動，結合導覽、交流與表演，讓觀眾在看展後有延長停留與互動的理由，也能促成創作者與在地藝術家直接交流。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／大阪報導〕「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪．關西世博」不只是一場展覽，更是一次讓文化人展現的平台。策劃人之ㄧ林昆穎接受本報專訪時指出，這次的經驗讓他看見台灣在國際文化策展上的「示範性」，也為未來大型國際活動累積了可複製、可延伸的操作模式。

林昆穎認為，由文化部主導、跨領域團隊協力的模式，提供了文化圈與藝術圈一個「中央帶隊」的實際舞台，「台灣文化前進ＸＸ」的核心，不只是一次性的展演，而是能持續在不同國際盛會中，以不同規模與主題延續下去。」

這次在大阪，他與團隊採取多項具體策略。例如，展覽前即與日本在地公關公司合作，鎖定媒體與文化社群投放宣傳，並針對台日觀眾設計不同語言與調性的宣傳素材。現場則推出「主題之夜」、「文學之夜」、「A-WE之夜」等活動，結合導覽、交流與表演，讓觀眾在看展後有延長停留與互動的理由，也促成創作者與在地藝術家直接交換經驗，都讓台灣團隊可以直接觀摩並內化經驗，「這次我們在大阪的主題之夜和文學之夜，實際就參考了VS的場館運營方式，與在地媒體、公關公司合作，在觀展後安排文化交流酒會，讓觀眾的停留時間延長，也讓作品有更多被討論的機會。」

大阪We TAIWAN策展團隊代表之一林昆穎。（文化部提供）

林昆穎亦直言，這樣的策展不該「做小」，而是要有重點與指標性，藉由在國際舞台的實際操作，讓台灣文化被更多人看見。「交流的目的就是擴散，當在國際場域建立起一次成功經驗，它就會變成下一次合作的基礎。」他期待，大阪世博的模式能延伸至其他國際大型活動，並在在地化過程中保留核心價值，「不論是做中學，還是原本就有經驗，都能從這樣的平台學到很多，累積下去，就會形成台灣文化的國際品牌力。」

