藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

插畫家Cherng的「來貘奔月」 讓嫦娥也失色

2025/08/12 21:29

誠品行旅2025「旅月選集｜秋實之味」禮盒，邀請插畫家Cherng設計，以馬來貘與小貘奔月啟程，獻上節慶心意。（誠品行旅提供）誠品行旅2025「旅月選集｜秋實之味」禮盒，邀請插畫家Cherng設計，以馬來貘與小貘奔月啟程，獻上節慶心意。（誠品行旅提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕來貘也想吃月餅？誠品行旅首度攜手插畫家Cherng，推出中秋限定禮盒「旅月選集｜秋實之味」，禮盒上以「來貘奔月」為題，讓馬來貘與小貘從松菸文創園區自由起飛，自在奔月！既傳遞節慶祝福，也呼應品牌長年支持在地創作、鼓勵自由探索的精神。

誠品行旅6款廣式月餅以秋日風土為靈感，打造兼具視覺與味覺的節慶美學體驗。（誠品行旅提供）誠品行旅6款廣式月餅以秋日風土為靈感，打造兼具視覺與味覺的節慶美學體驗。（誠品行旅提供）

插畫家Cherng筆下的馬來貘與小貘，不只常穿梭社群成為現象級角色，今年更首度現身誠品行旅中秋禮盒，躍上月球奔跑。誠品行旅此次推出的「旅月選集｜秋實之味」，禮盒圖案由Cherng將想像力帶入設計，讓這款禮盒有了更富詩意與人文雅趣的節日詮釋。誠品行旅表示，「來貘奔月」是一次視覺上的奔馳，也是一場文化與風土的交流，象徵品牌對美好生活的無限想像。盒內盛裝的是飯店點心房嚴選島嶼秋季果實、親自研發製作的6款廣式月餅，包含鳳梨奶皇、青蘋伯爵、蜜汁椒麻、芝麻栗子、西西里香檸、貝禮詩巧克力等多元風味，8月31日前可享禮遇方案。更多相關訊息詳詢誠品行旅官網。

