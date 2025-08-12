自由電子報
藝文 > 即時

大阪We TAIWAN策展升級！129檔節目秀出台灣文化主體性與多元韌性

2025/08/12 21:31

台文館長陳瑩芳（左起）、文化部政務次長王時思、「魔幻台灣」展策展人羅健毓合影。（記者董柏廷攝）台文館長陳瑩芳（左起）、文化部政務次長王時思、「魔幻台灣」展策展人羅健毓合影。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部主辦的「We TAIWAN台灣文化 in 大阪・關西世博」，8月2日至20日於大阪市展開，串聯中之島、中央公會堂與VS.等地，涵蓋表演藝術、視覺藝術、電影、文學、科技藝術與工藝等共129檔節目，進入第二週即吸引近6萬人次參與，線上遊戲「a-We TO GO」亦累積超過3.5萬人次遊玩，第３週「台灣電影的璀璨今昔」、「遺留未來VR360播映」、「放開你的頭腦」、「移動故事屋」等活動也即將接續展開。

文化部次長王時思接受本報專訪時指出，與2024年巴黎文化奧運相比，兩者雖同以推動「台灣文化主體性」為核心，但策展定位與模式完全不同。「巴黎是以奧運為主體，文化展演多屬附加應援，場域與形式受限；大阪則是主動回應世博，自行設定文化策展主題，形成一場『文化世博』，不只是活動，而是系統化的文化敘事。」她表示，本次策展鎖定「台灣人的色彩」，從表演藝術的現場能量、視覺藝術的象徵語彙，到媒體藝術與科技應用的未來視野，全面呈現台灣文化的多元面貌，除了科技文化，也涵蓋傳統布袋戲、工藝等面向，「如果要理解一個相對完整的台灣，這是一個非常貼近的切面。」

「島嶼聲譜」邀請在藝術家暨塑神師李育昇的神將系列作品中，感受台灣混融的文化性。（記者董柏廷攝）「島嶼聲譜」邀請在藝術家暨塑神師李育昇的神將系列作品中，感受台灣混融的文化性。（記者董柏廷攝）

王時思提到，策展核心主軸是「時間維度」的敘事概念，「原本我想設定的題目是『異世界』，不被線性時間限制，也可以回應大阪世博的主題。電影既能凝視未來，也能回望歷史；文學則以盂蘭盆節與妖魔鬼怪，超越時間軸的限制，呈現台灣獨特的神鬼傳奇與歷史記憶。」她特別提到，台灣的妖魔鬼怪與日本不同，「它們源自不同人的故事與歷史」，因此能在文化交流中展現台灣的獨特性。

除了單向輸出，本次還加入與在地社群互動的「文學之夜」等活動，形成雙向交流。王時思認為，這是文化自我敘事的重要練習與示範，「如何在世界面前介紹自己，是文化主體性建立的過程。這次的策展邏輯與規模，將成為未來台灣參與國際大型文化活動的重要參考模式。」

值得一提的是，本次首度推出的文化IP「a-We」，以溫和友善、輕鬆幽默的形象象徵台灣性格，並作為觀眾的導覽與互動媒介。王時思透露，「未來會讓a-We發展成條漫，讓它的性格更加飽滿，成為重建台灣性格的文化代言IP，並執行國際任務。」她強調，這是文化部首次在大型國際策展中，同步規劃長期文化IP經營，「希望透過a-We的故事與個性，讓國際觀眾在輕鬆氛圍中認識台灣。」

