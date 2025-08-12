自由電子報
藝文 > 即時

台灣文化在大阪「We TAIWAN」 吳季娟談文化科技與跨域策展思路

2025/08/12 21:51

塑神師作品李育昇〈電氣三太子〉在島嶼聲譜展區打頭陣。（記者董柏廷攝）塑神師作品李育昇〈電氣三太子〉在島嶼聲譜展區打頭陣。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／大阪報導〕「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪．關西世博」於8月2日至8月20日，在大阪市中央公會堂及VS.場館舉行，集結表演藝術、視覺藝術與媒體藝術，呈現多元的台灣文化風貌。策劃人之一吳季娟接受本報專訪時指出，本次展演以「文化科技」為命題，並依場地特性、歷史背景及技術條件，選擇具代表性的作品，回應大阪世博「創造閃耀生命光輝的未來社會」主題。

「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪．關西世博」於8月2日至8月20日，在大阪市中央公會堂及VS.場館舉行，集結表演藝術、視覺藝術與媒體藝術。（記者董柏廷攝）「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪．關西世博」於8月2日至8月20日，在大阪市中央公會堂及VS.場館舉行，集結表演藝術、視覺藝術與媒體藝術。（記者董柏廷攝）

吳季娟回憶，策劃初期即評估大阪公會堂作為百年以上的古蹟場館，在用電與硬體上有一定限制，因此挑選近二十年來兼具科技感與人文溫度的作品，如黃翊與庫卡機器人共舞的創作，以及狠劇場《放開你的頭腦》VR舞蹈表演。她強調，這兩件作品都展現科技原件被賦予新功能的可能性：庫卡原為工業機械，卻能與舞者共舞；VR頭戴裝置則引導觀眾在虛擬影像與現場舞者互動中，產生全新觀演經驗。

野孩子肢體劇團於童書之森演出《虎姑婆》。（記者董柏廷攝）野孩子肢體劇團於童書之森演出《虎姑婆》。（記者董柏廷攝）

展覽在戶外廣場及室內展間之間，設計了由「混融色彩」、「跨域創造」、「萬變氣場」串連的敘事動線。戶外廣場以台灣人熟悉的廟埕、大操場聚會氛圍為靈感，呈現熱鬧的公共文化場景；室內展間則自一樓電影播放到3樓VR與XR作品，依序展現媒體藝術從默劇、幻燈片、投影機到沉浸式科技的演進。VS.場館則融合傳統與科技，包括陳景林的工藝作品與融入數位影像的創作，以及在傳統布袋戲中運用投影技術，呈現跨世代的文化對話。

她提到，策展團隊在作品挑選上不僅回顧了台灣近20年表演藝術與科技結合的發展，也延伸至文學、兒童關懷與公共信仰等面向，如結合移動故事屋的五感繪本體驗、將廟宇信仰元素轉化為大型偶「艾拉」的行動裝置。這些作品共同體現了台灣文化的跨域能力與適應性。

針對跨文化的觀眾溝通，吳季娟認為，台灣創作者的特質在於真誠與靈活應變，無論在巴黎或大阪，作品的完成度與獨特性都能被辨識與記住。本次展演期間，許多日本觀眾對不同場域的台灣作品表達讚賞，從VR影像對歷史的詮釋，到戶外電氣神將熱鬧演出，都讓觀者對台灣文化有了新的感受與理解。她表示，只要持續創造國際交流的機會，台灣文化在世界舞台上的能見度與影響力將能逐步累積。

