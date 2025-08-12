大阪「Ｗe TAIWAN」國際平台進化模式！吳季娟：延續巴黎文化奧運精神 再創跨域層次

「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪．關西世博」今年展館之一，大阪中央公會堂。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／大阪報導〕「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪．關西世博」是文化部繼2024年巴黎文化奧運後，再度於國際大型活動中策劃的文化展演。策劃人之一吳季娟接受本報專訪時表示，相較於巴黎以單一戶外舞台集中展現「廟埕文化」的熱鬧氛圍，大阪世博的策劃更著重多場域布局與主題延伸，從「混融色彩」、「跨域創造」到「萬變氣場」，透過室內外空間與多媒介交錯，讓觀眾在不同動線中感受層層推進的文化敘事。

裝咖人Tsng-kha-lâng結合傳統北管、唸歌歌手張雅淳（坐者）演奏月琴，雙方聯手唱出屬於台灣土地的故事。（文化部提供）

吳季娟回憶，巴黎文化奧運的場地須配合法國館方的規範，演出位於戶外廣場，所有團隊需在高溫或降雨的環境下，於40分鐘內完成轉場與演出。當時策展希望廣納各族群與不同表演藝術形式，因此以集中舞台的方式，創造立即的視覺與聽覺衝擊。然而，舞台時間與空間有限，對作品細節的發揮有所侷限。

大阪世博的策劃初期，即確定以大阪市中央公會堂與VS.場館為核心，呼應世博「創造閃耀生命光輝的未來社會」的主題，將策展方向鎖定在具未來感與國際視野的作品。公會堂的室內展演強調科技與傳統的對話，例如安排黃翊與庫卡機器人共舞的經典作品，及狠劇場《放開你的頭腦》將VR頭戴裝置與現場舞者互動結合，讓觀眾在古典宴會廳內進行同步沉浸體驗。展覽動線也經過精密規劃，一樓從電影、幻燈片等早期影像形式開始，逐步引導至三樓的VR與XR沉浸式作品，讓觀眾感受媒體藝術的演進。

《黃翊與庫卡》在大阪演出，現場觀眾不約而同稱讚「讓人感覺機器人也有生命」。（文化部提供）

VS.場館則以「舊與新」的對照呈現跨世代創作，包括早期藝術家的作品經AI影像處理後放大成巨幅影像、結合現代工藝的裝置，及融入投影技術的布袋戲演出。吳季娟說，這種場域設計的用意，是讓觀眾在歷史空間中感受到台灣文化既保有傳統根基，又持續與當代科技連結的能力。

戶外廣場部分，「萬變氣場」的概念來自台灣人習慣在廟埕、大操場、活動中心聚會的文化特質。廣場位於大阪市中心，面向馬路與公園，是自然聚集人潮的公共空間，因此安排了大型偶「艾拉」的巡遊、神將表演，以及多場互動性強的演出，呈現台灣文化的熱力與包容性。為了適應現場條件，團隊事先與大阪市相關單位反覆協調動線、觀眾分流與安全措施，並根據日本觀眾的參與習慣調整表演時間與內容，確保現場互動順暢。

在執行細節上，吳季娟特別提到，日本場館的溝通方式與法國不同，對流程與安全細節的要求更為嚴謹。例如在黃翊與庫卡的安排上，需事先提供機器人運作的完整技術數據、確保設備與古蹟用電規範相符，並針對無法使用雷射與煙霧機的限制，重新設計舞台光效。狠劇場則需測試VR裝置在現場多裝置同時運行時的穩定度，避免出現訊號干擾。這些都在策劃階段納入討論，並與藝術家團隊共同尋找解決方案。

她認為，兩次策劃雖在呈現方式與場域條件上不同，但精神上有延續性。巴黎著重單一舞台的集中呈現與即時衝擊，大阪則利用多場域、多媒介互動，構築更具層次的觀展體驗，讓不同領域作品彼此對話。「這次的經驗再次證明，台灣文化的靈活性與跨域能力，能在不同國際平台找到最適合的展演方式，並留下獨特印象。」

