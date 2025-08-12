自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

大阪「Ｗe TAIWAN」國際平台進化模式！吳季娟：延續巴黎文化奧運精神 再創跨域層次

2025/08/12 21:58

「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪．關西世博」今年展館之一，大阪中央公會堂。（記者董柏廷攝）「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪．關西世博」今年展館之一，大阪中央公會堂。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／大阪報導〕「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪．關西世博」是文化部繼2024年巴黎文化奧運後，再度於國際大型活動中策劃的文化展演。策劃人之一吳季娟接受本報專訪時表示，相較於巴黎以單一戶外舞台集中展現「廟埕文化」的熱鬧氛圍，大阪世博的策劃更著重多場域布局與主題延伸，從「混融色彩」、「跨域創造」到「萬變氣場」，透過室內外空間與多媒介交錯，讓觀眾在不同動線中感受層層推進的文化敘事。

裝咖人Tsng-kha-lâng結合傳統北管、唸歌歌手張雅淳（坐者）演奏月琴，雙方聯手唱出屬於台灣土地的故事。（文化部提供）裝咖人Tsng-kha-lâng結合傳統北管、唸歌歌手張雅淳（坐者）演奏月琴，雙方聯手唱出屬於台灣土地的故事。（文化部提供）

吳季娟回憶，巴黎文化奧運的場地須配合法國館方的規範，演出位於戶外廣場，所有團隊需在高溫或降雨的環境下，於40分鐘內完成轉場與演出。當時策展希望廣納各族群與不同表演藝術形式，因此以集中舞台的方式，創造立即的視覺與聽覺衝擊。然而，舞台時間與空間有限，對作品細節的發揮有所侷限。

大阪世博的策劃初期，即確定以大阪市中央公會堂與VS.場館為核心，呼應世博「創造閃耀生命光輝的未來社會」的主題，將策展方向鎖定在具未來感與國際視野的作品。公會堂的室內展演強調科技與傳統的對話，例如安排黃翊與庫卡機器人共舞的經典作品，及狠劇場《放開你的頭腦》將VR頭戴裝置與現場舞者互動結合，讓觀眾在古典宴會廳內進行同步沉浸體驗。展覽動線也經過精密規劃，一樓從電影、幻燈片等早期影像形式開始，逐步引導至三樓的VR與XR沉浸式作品，讓觀眾感受媒體藝術的演進。

《黃翊與庫卡》在大阪演出，現場觀眾不約而同稱讚「讓人感覺機器人也有生命」。（文化部提供）《黃翊與庫卡》在大阪演出，現場觀眾不約而同稱讚「讓人感覺機器人也有生命」。（文化部提供）

VS.場館則以「舊與新」的對照呈現跨世代創作，包括早期藝術家的作品經AI影像處理後放大成巨幅影像、結合現代工藝的裝置，及融入投影技術的布袋戲演出。吳季娟說，這種場域設計的用意，是讓觀眾在歷史空間中感受到台灣文化既保有傳統根基，又持續與當代科技連結的能力。

戶外廣場部分，「萬變氣場」的概念來自台灣人習慣在廟埕、大操場、活動中心聚會的文化特質。廣場位於大阪市中心，面向馬路與公園，是自然聚集人潮的公共空間，因此安排了大型偶「艾拉」的巡遊、神將表演，以及多場互動性強的演出，呈現台灣文化的熱力與包容性。為了適應現場條件，團隊事先與大阪市相關單位反覆協調動線、觀眾分流與安全措施，並根據日本觀眾的參與習慣調整表演時間與內容，確保現場互動順暢。

在執行細節上，吳季娟特別提到，日本場館的溝通方式與法國不同，對流程與安全細節的要求更為嚴謹。例如在黃翊與庫卡的安排上，需事先提供機器人運作的完整技術數據、確保設備與古蹟用電規範相符，並針對無法使用雷射與煙霧機的限制，重新設計舞台光效。狠劇場則需測試VR裝置在現場多裝置同時運行時的穩定度，避免出現訊號干擾。這些都在策劃階段納入討論，並與藝術家團隊共同尋找解決方案。

她認為，兩次策劃雖在呈現方式與場域條件上不同，但精神上有延續性。巴黎著重單一舞台的集中呈現與即時衝擊，大阪則利用多場域、多媒介互動，構築更具層次的觀展體驗，讓不同領域作品彼此對話。「這次的經驗再次證明，台灣文化的靈活性與跨域能力，能在不同國際平台找到最適合的展演方式，並留下獨特印象。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應