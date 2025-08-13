自由電子報
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

南港老爺行旅打造文博主題房 兩組插畫新秀「入港」開房

2025/08/13 11:30

南港老爺行旅打造文博主題房，插畫家「臺灣印事」邀請旅人與在地文化符碼相遇，體會台味日常裡的細膩與新潮。（南港老爺行旅提供）南港老爺行旅打造文博主題房，插畫家「臺灣印事」邀請旅人與在地文化符碼相遇，體會台味日常裡的細膩與新潮。（南港老爺行旅提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕2025台灣文博會已閉幕，若還是覺得意猶未盡，不妨入住南港老爺行旅的限定文創新秀主題房。此次主題房邀請到2位風格迥異、魅力十足的插畫家──「臺灣印事」與「腋毛人 Yemao」，將插畫設計巧妙融合客房設計，為旅人帶來耳目一新的住宿體驗，即日起至11月2日，雙人入住含早餐，每日限量開賣。

南港老爺行旅文博主題房之一「臺灣印事」，其房間窗上印製的花瓶圖案取自赤崁樓意象，象徵「瓶」安，也映入南港街景，承載著祝福。（南港老爺行旅提供）南港老爺行旅文博主題房之一「臺灣印事」，其房間窗上印製的花瓶圖案取自赤崁樓意象，象徵「瓶」安，也映入南港街景，承載著祝福。（南港老爺行旅提供）

南港老爺行旅特別開放公共空間與2間客房，讓插畫家親自發揮想像力與創作力，從梯廳、房門、浴室、室內擺設到每一個細節，皆巧妙融入創作，打造獨一無二的故事宇宙。「臺灣印事主題房」以台灣日常為靈感，運用插畫與遊戲形式將本土物件與文化符號巧妙融入房內空間，帶領旅客穿梭於台味十足的畫面之中，整間房間像是一場關於台灣日常美學的圖像冒險，傳達對台灣文化的幽默與溫度

南港老爺行旅另一間文博主題房與「腋毛人 Yemao」合作，創造出療癒的繪本世界，成為旅人一段旅途中的喘息空間。（南港老爺行旅提供）南港老爺行旅另一間文博主題房與「腋毛人 Yemao」合作，創造出療癒的繪本世界，成為旅人一段旅途中的喘息空間。（南港老爺行旅提供）

。而「腋毛人 Yemao主題房」則延伸其繪本作品中療癒、溫暖的敘事風格。旅客走進房內，會發現窗景被繪製成可愛風景，被椅子上的療癒貓咪抱枕接住疲勞，牆上與鏡面上佈滿柔軟文字與手繪插畫，宛如一處讓人安心棲息的小宇宙。Yemao透過簡單線條與溫柔色彩，營造一個可以「放鬆」的休憩空間，邀請旅人卸下疲憊，感受創作所帶來的療癒能量。

旅人入住南港老爺行旅「腋毛人 Yemao」文博主題房，即贈獨家《Small &amp; Brave》明信片，把回憶一同帶回家。（南港老爺行旅提供）旅人入住南港老爺行旅「腋毛人 Yemao」文博主題房，即贈獨家《Small & Brave》明信片，把回憶一同帶回家。（南港老爺行旅提供）

除了主題房本身，南港老爺行旅10樓的選品空間「軟實力格閣」也同步販售兩位插畫家的限定周邊商品，包含明信片、徽章、書籤、手機支架等，讓旅人能將這份藝術記憶帶回生活中，延續旅程中的感動與靈感。更多相關訊息詳詢南港老爺行旅官網。

