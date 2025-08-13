自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 國際藝聞

愛丁堡藝穗節台灣好成績 《衛報》列親子必看 明年歐巡有譜

2025/08/13 08:58

台灣季參加愛丁堡藝穗節，右起君舞蹈劇場藝術總監暨編舞家謝宜君、蘇格蘭議員Jamie_Greene、駐英代表處大使姚金祥、Assembly節目製作人Rachel_Harris、Underbelly節目製作人Jodie_Adams、Dance_Base執行長Jeanie_Scott、愛丁堡藝穗節大會執行長Tony_Lankster、拾陸製作藝術總監林陸傑、囝仔人藝術總監朱怡文。（文化部提供）台灣季參加愛丁堡藝穗節，右起君舞蹈劇場藝術總監暨編舞家謝宜君、蘇格蘭議員Jamie_Greene、駐英代表處大使姚金祥、Assembly節目製作人Rachel_Harris、Underbelly節目製作人Jodie_Adams、Dance_Base執行長Jeanie_Scott、愛丁堡藝穗節大會執行長Tony_Lankster、拾陸製作藝術總監林陸傑、囝仔人藝術總監朱怡文。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2025英國愛丁堡藝穗節（Edinburgh Festival Fringe）8月1日開幕，由文化部策畫的「台灣季」率隊前往參與這項全球最大的表演藝術盛會，首週亮相就獲得好成績。

文化部表示，今年「台灣季」團隊在專業評價表現亮眼，君舞蹈劇場《痕跡》獲藝術評論網《Broadway Baby》5星、《The Scotsman》與《The Scottish Field》4星，並入選 Mervyn Stutter's Pick of the Fringe。斜槓青年創作體《你欲泅去佗位？》被《The Guardian》（衛報）列為本屆親子必看節目之一，同時在多家媒體獲得4星及5星好評。囝仔人《果子去哪裡？》獲得Mix Up Theatre 4星及多方肯定；拾陸製作《年少時光》則獲《Broadway Baby》4星，並開啟明年歐洲巡演邀約洽談。

斜槓青年創作體於台灣季酒會與觀眾互動（文化部提供，Lucas_Kao高智鵬攝）斜槓青年創作體於台灣季酒會與觀眾互動（文化部提供，Lucas_Kao高智鵬攝）

文化部指出，「台灣季」舉辦的「Meet the Artists」座談會，吸引多國藝術機構、場館代表與藝術家到場分享經營心得、創作理念及未來規畫。交流酒會更突破歷年紀錄，吸引逾250位國際藝術界、媒體與政界等專業人士參與。重要貴賓包括駐英國代表處大使姚金祥、愛丁堡藝穗節大會執行長Tony Lankester、Dance Base執行長Jeanie Scott、Assembly節目製作人Rachel Harris、Underbelly節目製作人Jodie Adams、蘇格蘭議員Alex Cole Hamilton、蘇格蘭議會友台小組共同主席Jamie Greene及蘇格蘭議員Jeremy Balfour等。

「台灣季」已連續12年參與愛丁堡藝穗節，大會執行長Tony Lankester表示，藝穗節的價值在於觀眾與藝術家之間建立的真誠連結。台灣長年參與，不僅促成與當地機構的合作，更讓世界觀眾透過表演認識台灣文化與人民。

今年演出將持續至8月25日，台灣季資訊詳臉書（https://www.facebook.com/taiwanseasonedfringe/?locale=zh_TW）。

