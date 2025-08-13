自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

水墨畫探討日常的自我連結 廖文豪個展於新莊文藝中心登場

2025/08/13 14:16

新北市新莊藝文中心自即日起至8月17日舉辦「《悠然之間》2025廖文豪水墨畫個展。（新北市文化局提供）新北市新莊藝文中心自即日起至8月17日舉辦「《悠然之間》2025廖文豪水墨畫個展。（新北市文化局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市新莊文藝中心自即日起至8月17日舉辦「《悠然之間》2025廖文豪水墨畫個展」，文化局指出，廖文豪是台灣水墨畫壇受矚的新銳藝術家，曾在日本東京、大阪、英國倫敦等地展出作品，此展為藝術家廖文豪對現代生活的反思，探索人在日常中如何與自我、自然與時間建立連結，呈現山水畫在當代社會中的另一種可能性。

文化局表示，廖文豪的創作以山水意境為核心，致力於在現代水墨技法中探索「悠然」的美學可能，作品承襲傳統筆墨精神之餘，也呼應當代人在高壓生活中，如何於瑣碎中找到尋得片刻心靈靜謐。

廖文豪說，展覽主題「悠然」是一種有意識的選擇，也是省思「在不斷被擾動的世界中，是否仍能於心中保有一處自在清明的空間？」展覽共有23件作品展出。

文化局補充，「悠然之間」自即日起至17日於新莊文化藝術中心展出，展覽資訊可洽新莊文化藝術中心 （02）2276-0182分機101，或至新莊文藝中心網站查詢。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應