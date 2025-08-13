水墨畫探討日常的自我連結 廖文豪個展於新莊文藝中心登場

新北市新莊藝文中心自即日起至8月17日舉辦「《悠然之間》2025廖文豪水墨畫個展。（新北市文化局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市新莊文藝中心自即日起至8月17日舉辦「《悠然之間》2025廖文豪水墨畫個展」，文化局指出，廖文豪是台灣水墨畫壇受矚的新銳藝術家，曾在日本東京、大阪、英國倫敦等地展出作品，此展為藝術家廖文豪對現代生活的反思，探索人在日常中如何與自我、自然與時間建立連結，呈現山水畫在當代社會中的另一種可能性。

文化局表示，廖文豪的創作以山水意境為核心，致力於在現代水墨技法中探索「悠然」的美學可能，作品承襲傳統筆墨精神之餘，也呼應當代人在高壓生活中，如何於瑣碎中找到尋得片刻心靈靜謐。

廖文豪說，展覽主題「悠然」是一種有意識的選擇，也是省思「在不斷被擾動的世界中，是否仍能於心中保有一處自在清明的空間？」展覽共有23件作品展出。

文化局補充，「悠然之間」自即日起至17日於新莊文化藝術中心展出，展覽資訊可洽新莊文化藝術中心 （02）2276-0182分機101，或至新莊文藝中心網站查詢。

