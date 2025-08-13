2025吳濁流文學獎徵件創新高 海外投稿突破百件

2025吳濁流文學獎頒獎典禮預計11月8日（星期六）於新埔鎮吳濁流故居舉行。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕2025吳濁流文學獎徵件創新高，總計收到865篇稿件，比去年增加160篇，以現代詩331件最多，海外稿件更突破百件；新竹縣政府文化局表示，各文類首獎10萬元以上，總獎金則提高至150萬元，頒獎典禮預計11月8日（星期六）於新埔鎮吳濁流故居舉行。

文化局長朱淑敏指出，2025吳濁流文學獎徵件3月20日到7月15日截止，承襲2024主題不設限；以繁體中文寫作者皆可參加；沒有國籍與居住地的限制。今年投稿相當熱烈，總共收到865篇稿件，各文類收件數分別是現代詩331件、兒童文學108件、散文235件、短篇小說142件及客語詩49件。其中海外稿件從去年的59件增加到106件，分別來自中國、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、越南、美國、加拿大、澳洲等地。

請繼續往下閱讀...

縣長楊文科表示，台灣文學巨擘吳濁流先生，以「孤帆三部曲」（《亞細亞的孤兒》、《無花果》、《台灣連翹》）聞名，可謂客家之光，他在1964年創辦《台灣文藝》雜誌，1969年更以自己的退休金捐助成立「財團法人吳濁流文學獎基金會」，設立「台灣文學獎」，鼓勵大家持續投稿至今，相當了不起。

文化局說明，「台灣文學獎」後於1970年改稱「吳濁流文學獎」； 2020年起，「吳濁流文學獎」與新竹縣的地方文學獎「新竹縣吳濁流文藝獎」正式合併，保留「吳濁流文學獎」名稱，推廣與傳承吳濁流對文學的熱愛，吳濁流文學獎也是台灣文學史上現存最久的文學獎。

2025吳濁流文學獎徵件創新高，總計收到865篇稿件 ，比去年增加160篇，以現代詩331件最多，海外稿件更突破百件。（新竹縣政府提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法