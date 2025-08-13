自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

2025吳濁流文學獎徵件創新高 海外投稿突破百件

2025/08/13 14:21

2025吳濁流文學獎頒獎典禮預計11月8日（星期六）於新埔鎮吳濁流故居舉行。（新竹縣政府提供）2025吳濁流文學獎頒獎典禮預計11月8日（星期六）於新埔鎮吳濁流故居舉行。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕2025吳濁流文學獎徵件創新高，總計收到865篇稿件，比去年增加160篇，以現代詩331件最多，海外稿件更突破百件；新竹縣政府文化局表示，各文類首獎10萬元以上，總獎金則提高至150萬元，頒獎典禮預計11月8日（星期六）於新埔鎮吳濁流故居舉行。

文化局長朱淑敏指出，2025吳濁流文學獎徵件3月20日到7月15日截止，承襲2024主題不設限；以繁體中文寫作者皆可參加；沒有國籍與居住地的限制。今年投稿相當熱烈，總共收到865篇稿件，各文類收件數分別是現代詩331件、兒童文學108件、散文235件、短篇小說142件及客語詩49件。其中海外稿件從去年的59件增加到106件，分別來自中國、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、越南、美國、加拿大、澳洲等地。

縣長楊文科表示，台灣文學巨擘吳濁流先生，以「孤帆三部曲」（《亞細亞的孤兒》、《無花果》、《台灣連翹》）聞名，可謂客家之光，他在1964年創辦《台灣文藝》雜誌，1969年更以自己的退休金捐助成立「財團法人吳濁流文學獎基金會」，設立「台灣文學獎」，鼓勵大家持續投稿至今，相當了不起。

文化局說明，「台灣文學獎」後於1970年改稱「吳濁流文學獎」； 2020年起，「吳濁流文學獎」與新竹縣的地方文學獎「新竹縣吳濁流文藝獎」正式合併，保留「吳濁流文學獎」名稱，推廣與傳承吳濁流對文學的熱愛，吳濁流文學獎也是台灣文學史上現存最久的文學獎。

2025吳濁流文學獎徵件創新高，總計收到865篇稿件 ，比去年增加160篇，以現代詩331件最多，海外稿件更突破百件。（新竹縣政府提供）2025吳濁流文學獎徵件創新高，總計收到865篇稿件 ，比去年增加160篇，以現代詩331件最多，海外稿件更突破百件。（新竹縣政府提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應