藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

第49屆金鼎獎入圍公布 詳細名單一次看

2025/08/13 12:46

文化部公布第49屆金鼎獎入圍名單，預計於8月底公布得獎名單，並於9月辦理頒獎典禮。（文化部提供）文化部公布第49屆金鼎獎入圍名單，預計於8月底公布得獎名單，並於9月辦理頒獎典禮。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部今（13）日公布第49屆金鼎獎入圍名單，本屆共計1,386件報名，經初審及複審後，共106件入圍，評審團也針對入圍作品特色給予說明；預計8月底公布得獎名單，並於9月下旬辦理頒獎典禮。

各項入圍作品，文學圖書類重新詮釋歷史與日常生活的片段，探討記憶與敘事之間的真實與虛構；圖書編輯類展現專業水準；非文學圖書展現出作者與編輯回應社會的創意與用心；兒童及少年圖書類作品呈現出當代作家對台灣生活的多元觀察；圖書插畫展現豐富多元的藝術風格與創作能量；圖書翻譯橫跨多語種，翻譯流暢、可讀性高。

雜誌類方面，兒童及少年雜誌類讓兒少讀者帶著好奇心，開啟與世界的對話；財經時事類文章皆具深度，立足本土關懷國際趨勢；學習類善於引導讀者，在趣味中獲得知識並達到學習效果；主編獎展現出高度原創性；人文藝術類雜誌反映時代精神，兼顧美感與可讀性；設計獎在視覺呈現上創意十足；專題報導展現深度調查與社會關懷的結合；專欄寫作具備書寫類型的多樣性、獨特性與深度；生活類獎的人文報導與視覺設計，兼具資訊傳遞與閱讀美感體驗。

數位出版類涵蓋多樣主題，靈活運用科技創新提升閱讀體驗。政府出版品類具備資料性，更掌握台灣社會脈動，成為推動公共討論的重要媒介。

入圍詳細名單可詢官網（https://reurl.cc/NxQ9gp），文化部表示，後續將廣邀學校、圖書館、書店等相關單位辦理獲選書展，並結合網路社群行銷、線上線下共同推廣，讓獲選讀物能被觸及更多讀者。最新動態可詢金鼎獎粉專（https://www.facebook.com/thegoldentripodawards/

