林懷民赴美獲益良多 傅爾布萊特獎助計畫 最終站說明會9月舉辦

〔記者凌美雪／台北報導〕雲門舞集創辦人林懷民曾說，「傅爾布萊特獎助金給我的是打開一個門，那個門後還有其他的門，你就忙著去打開這些門，但最重要的是傅爾布萊特獎助金給我一把很漂亮、很好用的鑰匙。」

2026年「傅爾布萊特—台灣文化部藝文專業人才獎助計畫」將徵件至10月31日，甄選對象包含藝文行政、管理、技術、策展、評論人員，薦送名額3人。文化部與學術交流基金會訂於9月9日晚間在台北辦理第2場（最終場）徵件說明會，有志前往美國機構交流的藝文工作者可踴躍參加。

美國國務院傅爾布萊特獎助計畫（Fulbright Program）是享譽國際的交流計畫，獲益學人遍佈全球各個領域。文化部與計畫執行單位學術交流基金會（Foundation for Scholarly Exchange, Fulbright Taiwan）自2018年起合作選送藝文專業人員赴美交流，至今已有16名獲獎助學人完成計畫，涵蓋劇場、展覽、表演、攝影等多個領域，研究題材從場館營運、節目策略，到開放文化、聲音藝術、藏品修護、劇場幕後工作者等。獲獎學人可獲得台美來回機票費、生活費、行李及安置津貼等獎助。

本計畫採線上受理及紙本郵寄併行，詳情可詢學術交流基金會官網，或洽詢基金會經理廖小姐：（02）2388-2100分機134。

