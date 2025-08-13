自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

林懷民赴美獲益良多 傅爾布萊特獎助計畫 最終站說明會9月舉辦

2025/08/13 16:00

2026年度「傅爾布萊特—台灣文化部藝文專業人才獎助計畫」展開徵件。（文化部提供）2026年度「傅爾布萊特—台灣文化部藝文專業人才獎助計畫」展開徵件。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕雲門舞集創辦人林懷民曾說，「傅爾布萊特獎助金給我的是打開一個門，那個門後還有其他的門，你就忙著去打開這些門，但最重要的是傅爾布萊特獎助金給我一把很漂亮、很好用的鑰匙。」

2026年「傅爾布萊特—台灣文化部藝文專業人才獎助計畫」將徵件至10月31日，甄選對象包含藝文行政、管理、技術、策展、評論人員，薦送名額3人。文化部與學術交流基金會訂於9月9日晚間在台北辦理第2場（最終場）徵件說明會，有志前往美國機構交流的藝文工作者可踴躍參加。

美國國務院傅爾布萊特獎助計畫（Fulbright Program）是享譽國際的交流計畫，獲益學人遍佈全球各個領域。文化部與計畫執行單位學術交流基金會（Foundation for Scholarly Exchange, Fulbright Taiwan）自2018年起合作選送藝文專業人員赴美交流，至今已有16名獲獎助學人完成計畫，涵蓋劇場、展覽、表演、攝影等多個領域，研究題材從場館營運、節目策略，到開放文化、聲音藝術、藏品修護、劇場幕後工作者等。獲獎學人可獲得台美來回機票費、生活費、行李及安置津貼等獎助。

本計畫採線上受理及紙本郵寄併行，詳情可詢學術交流基金會官網，或洽詢基金會經理廖小姐：（02）2388-2100分機134。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應